Corinthians desiste de Danilo como interino, e trio comandará treinos até chegada do novo técnico

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

A diretoria do Corinthians optou pelo preparador físico Flávio de Oliveira, o analista de desempenho Fernando Lázaro e o observador Mauro da Silva como comandantes interinos do time, enquanto busca um novo treinador.

A informação foi publicada inicialmente pelo “GE”.

>> Confira a tabela da Sul-Americana e simule os próximos jogos do TimãoInicialmente, a função ficaria a cargo do ex-meia Danilo, que dirige o time sub-23. Também era previsto que ele ficasse no banco de reservas na quinta-feira (20), quando o Timão encara o Sport Huancayo (PER), na Neo Química Arena, pela quinta rodada do grupo E da Copa Sul-Americana, já sem chances de classificação, caso a diretoria corintiana não encontrasse um novo treinador até a data. Com a mudança de planos, não se sabe quem dirigirá o time contra o clube peruano.

Em relação a Danilo, pesava a favor para que ele assumisse o clube de forma interna a participação que teve em alguns treinamentos nesta temporada, a convite do técnico Vagner Mancini, além de ser um dos responsáveis, junto com o coordenador da base e sub-23, Alex Meschini, pela integração dos atletas mais novos ao elenco profissional. Contudo, o ex-camisa 20 é recém-chegado ao mercado de treinadores, possui apenas a licença B da CBF para técnicos e a sua ascensão, ainda que interina, ao time principal poderia ser precipitada. O ídolo corintiano, portanto, volta as suas atenções para o time de aspirantes, que inicia a sua trajetória no Brasileirão da categoria no dia 10 de junho, contra o Santos.