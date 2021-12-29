Corinthians demonstra solidariedade com vitimas das chuvas na Bahia

O Corinthians usou das suas redes sociais na noite da última terça-feira (28) para prestar apoio às famílias vitimas das fortes chuvas em cidades na Bahia. Nos últimos dias, cerca de 471 mil pessoas foram afetadas com as enchentes e alagamentos, sendo que 77 mil estão desabrigadas, segundo a Superintendência de Proteção e Defesa Civil (Sudec). Para piorar, ainda houve 21 mortes registradas.
Além de demonstrar solidariedade, o Timão convocou a Fiel Torcida a contribuir financeiramente, divulgando a chave Pix da Central Única das Favelas (Cufa) para doações específicas para a causa: [email protected].
O clube também destacou que, por meio do seu Departamento de Responsabilidade Social tem se mobilizado junto aos parceiros para auxiliar as famílias atingidas pelos desastres.