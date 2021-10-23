Corinthians defenderá série invicta de três anos contra Inter; time perdeu só um dos últimos 11 duelos com rival

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Se por um lado o Corinthians vai tentar quebrar neste domingo um jejum de quase dois meses sem vitórias fora de casa, por outro também defenderá uma invencibilidade de seis partidas em confrontos com o Internacional. Rival do duelo que ocorrerá no Beira-Rio, às 16h, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Colorado não consegue bater o Alvinegro desde maio de 2018, quando conquistou um triunfo por 2 a 1, atuando justamente em seu estádio.Naquela ocasião, em duelo válido pelo primeiro turno do Brasileirão, o time gaúcho superou os corintianos, de virada, graças a um gol marcado nos acréscimos do tempo normal, aos 46 minutos da etapa final. E isso ocorreu após Guilherme Mantuan falhar feio ao errar um domínio sozinho e deixar a bola sobrar para Rossi balançar as redes para a equipe da casa. Inconsolável pelo vacilo, o ex-lateral do Timão deixou o gramado chorando.

O Corinthians estava sendo comandado pelo técnico Osmar Loss. E nenhum dos jogadores utilizados pelo treinador naquele jogo está integrando o atual elenco alvinegro. A equipe então contou com a seguinte formação: Walter; Mantuan, Balbuena, Henrique e Sidcley; Paulo Roberto, Maycon, Mateus Vital (Pedrinho), Jadson (Marquinhos Gabriel) e Romero (Júnior Dutra); Roger.Depois daquele duelo, o Timão iniciou uma invencibilidade de seis partidas contra o Inter. Porém, neste período, o clube paulista venceu apenas um destes confrontos, em outubro do ano passado, quando derrotou o rival por 1 a 0, na Neo Química Arena, em outro jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. Os outros cinco embates com a equipe colorada terminaram empatados.

Na última vez em que mediram forças, os dois times ficaram no 1 a 1, no estádio alvinegro, em julho passado, pelo primeiro turno do torneio nacional. Naquela ocasião, Edenílson abriu o placar para os colorados na etapa inicial, mas Jô assegurou a igualdade para os corintianos no segundo tempo.

SÓ UMA DERROTA NOS ÚLTIMOS 11 JOGOS CONTRA O INTER

Além de defender uma invencibilidade de seis jogos diante do Inter, o Corinthians pode se apoiar também no bom retrospecto que ostenta contra o rival desde 2016 para acreditar na conquista de um bom resultado neste domingo. Daquele ano para cá, os times se enfrentaram por 11 vezes. E a única vitória colorada nesta série ocorreu justamente naquele duelo de maio de 2018. Nos outros dez embates houve três triunfos alvinegros e sete empates.

COLORADO TIROU TIMÃO DA COPA DO BRASIL NO PERÍODO

Vale lembrar, porém, que neste período o Inter chegou a eliminar o Timão da Copa do Brasil, em 2017, após duas igualdades por 1 a 1 no mata-mata e uma vitória nos pênaltis, na Neo Química Arena, que despachou o Alvinegro na quarta fase da competição. E naquela mesma temporada as duas equipes não se enfrentaram no Brasileirão, pois o Colorado estava disputando a Série B.

CORINTHIANS IMPEDIU TÍTULO BRASILEIRO DO INTER

No penúltimo encontro entre Corinthians e Inter, em partida válida pela rodada final do Brasileirão de 2020, o time paulista segurou um empate por 0 a 0 com o rival e impediu que o mesmo conquistasse o título da competição.

Naquele jogo, realizado no Beira-Rio apenas em fevereiro deste ano por causa do atraso do calendário provocado pela pandemia da Covid-19, o Alvinegro contou com uma grande atuação do goleiro Cássio. E os donos da casa ainda tiveram um gol anulado aos 51 minutos do segundo tempo, por impedimento, após Edenílson balançar as redes, mas ter a sua posição considerada irregular, por poucos centímetros, em condição confirmada pela arbitragem de vídeo.

O empate do Timão com o Inter acabou assegurando o título nacional ao Flamengo. O clube carioca terminou a sua campanha com apenas um ponto de vantagem (71 a 70) sobre o Colorado, que então se viu muito perto de poder encerrar um jejum de troféus do Campeonato Brasileiro que dura desde 1979.

TIMÃO LEVA VANTAGEM NO RETROSPECTO GERAL

No retrospecto histórico do confronto entre Corinthians e Inter, o time paulista leva vantagem. Em 91 duelos, os alvinegros venceram 32, os colorados ganharam 23 e houve 36 empates. Ao longo destes embates, os corintianos marcaram 96 gols e o adversário balançou as redes por 88 vezes.

Confira os resultados das últimas 11 partidas entre Corinthians e Inter: