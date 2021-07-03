Corinthians defende invencibilidade contra o Internacional na Neo Química Arena; confira

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Em meio à busca por afirmação na temporada, o Corinthians enfrenta uma semana defendendo invencibilidades na Neo Química Arena. Após manter o tabu diante do rival São Paulo, na última quarta-feira, será a vez encarar o Internacional, outro clube que jamais venceu quando jogou em Itaquera. A partida acontece neste sábado, às 21h, pela nona rodada do Brasileirão-2021.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Ao todo, Timão e Colorado se enfrentaram sete vezes na Arena corintiana, com quatro vitórias para os donos da casa e três empates, somando as partidas desde a inauguração do estádio, em 2014. De lá para cá, foram realizados confrontos anualmente, até mesmo quando o Inter disputou a Série B, já que se encontraram na quarta fase da Copa do Brasil de 2017.

Naquela oportunidade, aliás, o Corinthians não perdeu no tempo normal, mas o empate em 1 a 1 nos 90 minutos levou a decisão para os pênaltis (jogo de ida também foi 1 a 1), sendo derrotado por 4 a 3 e consequentemente eliminado da competição. Foi a única vez dessa série de jogos contra os gaúchos que os torcedores alvinegros saíram de Itaquera com a sensação de derrota.A última vitória veio de forma inesperada e curiosa, já que o Internacional era o líder do Campeonato Brasileiro de 2020 naquele momento e favorito a vencer na Neo Química Arena, mas a força corintiana no estádio falou mais alto e Matheus Davó, que foi surpresa e fazia seu primeiro jogo como titular, marcou o gol do triunfo, que não acontecia desde 2016 (3 partida) na Arena.

Neste sábado, a situação é bem mais equilibrada e apenas um ponto separa os dois times na tabela do Brasileirão. Além disso, ambos estão em momento de oscilação e precisam da vitória para se afirmarem na competição e na temporada. Sendo assim, não há favorito para o duelo marcado para acontecer às 21h, mas o histórico joga a favor dos mandantes desde 2014.

Confira a sequência invicta do Corinthians contra o Internacional na Arena: