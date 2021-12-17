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Corinthians crê em assédio do mercado externo por Róger Guedes, mas confia em permanência

Segundo o GE, atacante recebeu proposta do Krasnodar, da Rússia. Apesar de não confirmar a oferta, o clube acredita que o camisa 123 seguirá no projeto do Timão...
LanceNet

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Publicado em 

17 dez 2021 às 16:24

Publicado em 17 de Dezembro de 2021 às 16:24

O Corinthians segue ativo no mercado de transferências para continuar reforçando seu elenco, mas mantém os olhares atentos para a possibilidades de saída. Até aqui, o nome mais assediado pelo mercado exterior é o de Róger Guedes, que já recebeu propostas e consultas recentemente. Apesar disso, o clube confia que o jogador seguirá apostando no projeto no futebol brasileiro.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2021 clicando aqui
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Segundo informação do GE, Róger recebeu uma proposta do Krasnodar, da Rússia, que giraria em torno de 12 milhões de euros (R$ 76,72 milhões). A reportagem procurou fontes ligadas ao clube que, por ora, não tiveram acesso à oferta. No entanto, admitiram que o atacante tem sido alvo constante de sondagem e que deverá ser algo natural nas próximas semanas.
A proposta russa será analisada, caso chegue formalmente às mãos do clube, até porque o Corinthians tem 40% dos direitos de Róger Guedes, enquanto o jogador tem os outros 60%. Vale lembrar, que o atacante estava livre no mercado quando chegou, depois ter rescindido o contrato com o Shandong Luneng, da China. De qualquer forma, o Alvinegro sairia no lucro financeiro.O problema é que haveria um enorme prejuízo esportivo com a perda de um dos pilares desse processo de reestruturação do time, ou seja, seria uma peça que dificilmente seria reposta com a mesma qualidade. Dessa forma, a tendência é que o Corinthians rechace a proposta do Krasnodar-RUS.
Além disso, o Timão confia que Róger Guedes também não teria interesse em deixar o clube neste momento. Foi ele quem escolheu o Alvinegro quando voltou ao Brasil e está apenas iniciando sua trajetória no Parque São Jorge, com uma identificação bastante expressiva com o torcedor. Sem contar que não se trata de um grande centro do futebol europeu, ou seja, não é uma proposta irrecusável do ponto de vista esportivo, algo que o atraiu no Corinthians.
Por essas e outras, Róger Guedes, neste momento, é o principal alvo do mercado externo entre aqueles que fazem parte do elenco corintiano. Aos 25 anos e com um ótimo desempenho nesse fim de temporada, as propostas devem chegar nas próximas semanas, mas até aqui as chances de deixar o Timão parecem pequenas. Um alívio para o torcedor que já sonha com 2022.
Crédito: RógerGuedesfoiumdosdestaquesdoCorinthiansnaretafinaldoBrasileirão(Foto:RodrigoCoca/Ag.Corinthians

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