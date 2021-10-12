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Corinthians conta com perfil disciplinado para evitar perder titulares pendurados para o clássico

Apesar de estar há mais de 320 minutos sem levar cartões amarelos no Brasileirão, Timão corre o risco de perder algumas peças importantes para enfrentar o São Paulo no Morumbi...
LanceNet

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Publicado em 

12 out 2021 às 14:20

Publicado em 12 de Outubro de 2021 às 14:20

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
O Corinthians é a equipe mais disciplinada do Campeonato Brasileiro de 2021. Em 25 rodadas, a equipe levou apenas 33 cartões amarelos e um vermelho, além de estar há mais de três partidas e meia sem ser advertido pela arbitragem. No entanto, vai entrar em campo nesta quarta-feira, contra o Fluminense, preocupado com os pendurados antes de enfrentar o São Paulo.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
GALERIA> Varanda é mais um! Veja quem já deixou o Corinthians desde o início de 2021
E esse grupo de jogadores em risco não é pequeno. São cinco titulares entre aqueles em risco de suspensão: Cássio, Fagner, João Victor, Fábio Santos e Cantillo. Todos eles estão com dois amarelos e ficariam fora do clássico caso levassem mais uma advertência. Além deles, Marquinhos está pendurado, mas é um atleta que tem sido reserva, Roni, por sua vez, está lesionado e não joga.
No entanto, a seu favor, o Corinthians tem o perfil disciplinado, que parte desde a sua comissão técnica. Tanto é que nenhum dos membros do estafe corintiano levaram cartões, nem mesmo Sylvinho. Dentro de campo, os jogadores seguem o exemplo e não dão muitos motivos para a arbitragem agir.Segundo o Footstats, o Timão é a equipe que menos comete faltas, em média, no Brasileirão-2021. Até aqui, foram apenas 274 em 25 partidas, ou seja, índice de 10,96 por jogo. Número bem abaixo do segundo no ranking, que é o Red Bull Bragantino, que tem média de 14 infrações por duelo na competições. Isso significa praticamente três faltas a mais por partida do que o Alvinegro.
Por essas e outras, o Corinthians está em uma sequência de mais de três jogos e meio sem levar cartões amarelos. A última vez que isso aconteceu foi no primeiro tempo do clássico contra o Palmeiras, quando aos 34 minutos Fagner foi advertido pela arbitragem. De lá para cá são 326 minutos sem punições aos jogadores alvinegros, disciplina que pode ajudar a evitar perder titulares.
Pendurados do Corinthians​Fagner, Fábio Santos, Cássio, João Victor, Roni (está lesionado), Cantillo e Marquinhos
Corinthians disciplinado33 amarelos (menor quantidade do Brasileirão)1 vermelho326 minutos sem levar cartões (mais de 3 jogos e meio)274 faltas cometidas em 25 jogos (menor quantidade do Brasileirão)10,96 faltas cometidas por partida (1º com a menor média do Brasileirão)

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