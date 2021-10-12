Corinthians conta com perfil disciplinado para evitar perder titulares pendurados para o clássico

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O Corinthians é a equipe mais disciplinada do Campeonato Brasileiro de 2021. Em 25 rodadas, a equipe levou apenas 33 cartões amarelos e um vermelho, além de estar há mais de três partidas e meia sem ser advertido pela arbitragem. No entanto, vai entrar em campo nesta quarta-feira, contra o Fluminense, preocupado com os pendurados antes de enfrentar o São Paulo.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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E esse grupo de jogadores em risco não é pequeno. São cinco titulares entre aqueles em risco de suspensão: Cássio, Fagner, João Victor, Fábio Santos e Cantillo. Todos eles estão com dois amarelos e ficariam fora do clássico caso levassem mais uma advertência. Além deles, Marquinhos está pendurado, mas é um atleta que tem sido reserva, Roni, por sua vez, está lesionado e não joga.

No entanto, a seu favor, o Corinthians tem o perfil disciplinado, que parte desde a sua comissão técnica. Tanto é que nenhum dos membros do estafe corintiano levaram cartões, nem mesmo Sylvinho. Dentro de campo, os jogadores seguem o exemplo e não dão muitos motivos para a arbitragem agir.Segundo o Footstats, o Timão é a equipe que menos comete faltas, em média, no Brasileirão-2021. Até aqui, foram apenas 274 em 25 partidas, ou seja, índice de 10,96 por jogo. Número bem abaixo do segundo no ranking, que é o Red Bull Bragantino, que tem média de 14 infrações por duelo na competições. Isso significa praticamente três faltas a mais por partida do que o Alvinegro.

Por essas e outras, o Corinthians está em uma sequência de mais de três jogos e meio sem levar cartões amarelos. A última vez que isso aconteceu foi no primeiro tempo do clássico contra o Palmeiras, quando aos 34 minutos Fagner foi advertido pela arbitragem. De lá para cá são 326 minutos sem punições aos jogadores alvinegros, disciplina que pode ajudar a evitar perder titulares.

Pendurados do Corinthians​Fagner, Fábio Santos, Cássio, João Victor, Roni (está lesionado), Cantillo e Marquinhos