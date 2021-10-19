Corinthians conquista apenas um a cada três pontos em clássicos no ano de 2021

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O Corinthians estava invicto em clássicos sob o comando de Sylvinho, mas acabou sendo derrotado pelo São Paulo, no Morumbi, na última segunda-feira. Apesar dessa boa sequência recente, os números do Timão em duelos com os rivais não são bons em 2021. Levando em conta os jogos deste ano, foram apenas duas vitórias e um aproveitamento de 33,3% dos pontos disputados.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Ao longo desses dez meses, o Corinthians encarou 11 clássicos e venceu apenas dois (sendo somente um em casa), como dito acima. Além disso, são cinco empates e quatro derrotas, ou seja, o retrospecto não é nada positivo. Das 11 partidas, em nove o time saiu de campo sem conquistar um triunfo.

Entre os 33 pontos que estiveram em disputa nesses clássicos, o Timão ficou apenas com 11. Em outras palavras, a equipe leva, em média, um a cada três pontos que disputa diante dos rivais neste ano. O desempenho é o pior nesse tipo de partida desde 2016, quando o aproveitamento foi de somente 25%.Já em termos de gols, o retrospecto ruim é ainda mais evidente. Foram apenas oito tentos marcados e 13 sofridos nesses 11 jogos, ou seja, a média de bolas na rede a favor é menor do que por partida, enquanto a de tentos cedidos é maior do que um por duelo. Sem contar o saldo de gols negativo de cinco.

Vale lembrar que o ano do Corinthians em clássicos começou com uma goleada por 4 a 0 para o Palmeiras, no Allianz Parque, em janeiro. A primeira vitória veio somente no fim de abril, contra o Santos, e a segunda (e última) aconteceu apenas no fim de setembro, cinco meses depois, diante do Palmeiras, em casa.

Confira os clássicos do Corinthians em 2021:

18/1/2021 - Palmeiras 4 x 0 Corinthians - Brasileirão-202017/2/2021 - Santos 1 x 0 Corinthians - Brasileirão-20203/3/2021 - Corinthians 1 x 1 Palmeiras - Paulistão-202125/4/2021 - Santos 0 x 2 Corinthians - Paulistão-20212/5/2021 - Corinthians 2 x 2 São Paulo - Paulistão-202116/5/2021 - Corinthians 0 x 2 Palmeiras - Semifinal Paulistão-202112/6/2021 - Palmeiras 1 x 1 Corinthians - Brasileirão-202130/6/2021 - Corinthians 0 x 0 São Paulo - Brasileirão-20218/8/2021 - Santos 0 x 0 Corinthians - Brasileirão-202125/9/2021 - Corinthians 2 x 1 Palmeiras - Brasileirão-202118/10/2021 - São Paulo 1 x 0 Corinthians - Brasileirão-2021