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Corinthians conhece data e horário da partida de volta da terceira fase da Copa do Brasil

Duelo contra a Portuguesa-RJ, na Neo Química Arena, irá ocorrer no dia 11 de maio, às 21h30...
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Publicado em 

19 abr 2022 às 14:54

Publicado em 19 de Abril de 2022 às 14:54

Na tarde desta terça-feira (19), a CBF divulgou a data, horário e transmissão do duelo de volta entre Corinthians e Portuguesa-RJ, pela terceira fase da Copa do Brasil. Timão e Lusa vão decidir quem avança às oitavas de final na Neo Química Arena, no dia 11 de maio (quarta-feira), às 21h30, com transmissão da Globo, Sportv e Premiere.> GALERIA - Veja todos os treinadores estrangeiros do Corinthians
CORINTHIANS x PORTUGUESA-RJ - Neo Química Arena - 11/05 - 21h30 - Globo, Premiere e Sportv
O duelo de ida irá acontecer nesta quarta-feira, no Estádio do Café, pois a equipe da Ilha do Governador teve que vender o mando de campo, já que o seu estádio, Luso-Brasileiro, está abaixo do número mínimo de lugares exigido pela CBF nesta fase da competição.
Visando rodar o elenco e descansar peças importantes do time como Renato Augusto, Paulinho e Willian, Vítor Pereira relacionou oito atletas da base para o primeiro duelo contra os cariocas.
> TABELA - Confira e simule os jogos do Timão na Copa do Brasil
Três dias antes da partida decisiva contra a Portuguesa-RJ, o Corinthians vai até Bragança Paulista, onde enfrenta o Red Bull Bragantino, pela 5ª rodada do Brasileirão. Após o jogo contra a Lusa carioca, o time do Parque São Jorge encara o Internacional no Beira-RIo.
A CBF irá pagar ao Timão R$ 1,9 milhão por participação na terceira fase da Copa do Brasil. Caso avance às oitavas de final, o alvinegro paulista vai receber mais R$ 3 milhões em premiação do órgão.
Crédito: Adson,Maycon,RenatoAugusto,RaulGustavocontraoAvaí(Foto:RodrigoCoca/Ag.Corinthians

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