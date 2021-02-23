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Corinthians conhece adversários na Copa Libertadores Feminina

Sorteio aconteceu nesta terça-feira e Timão soube quem enfrentará na primeira fase do torneio, que começa em março: El Nacional-EQU, Universitario-PER e América de Cali-COL...
LanceNet

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Publicado em 

23 fev 2021 às 13:41

Publicado em 23 de Fevereiro de 2021 às 13:41

Crédito: Divulgação/Corinthians
Nesta terça-feira, em sorteio realizado pela Conmebol, o Corinthians conheceu seus primeiros adversários na edição 2020 da Libertadores Feminina, que terá início no dia 5 de março e será a primeira competição da equipe neste ano.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui
GALERIA> Os melhores! Confira a Seleção do Brasileirão eleita pela redação do LANCE!
Cabeça de chave, o Timão está no Grupo A do torneio continental, e enfrentará: Nacional-URU, Universitario-PER e América de Cali-COL.
O clube colombiano, aliás, foi adversário do Alvinegro na edição anterior da Libertadores, em 2019, quando o Corinthians foi bicampeão (2017 e 2019). Foram dois encontros: na fase de grupos e na semifinal.Ao todo, 16 equipes estão divididas em quatro grupos e se enfrentam em turno único nesta primeira fase, sendo que os dois primeiros de cada chave se classificam para a fase seguinte, de quartas de final, também com partidas apenas de ida. Todos os jogos são disputados na Argentina, sede do torneio.
Na última segunda-feira, o Corinthians divulgou a lista das 20 atletas inscritas para a competição e informou a ausência da zagueira Érika, que está lesionada e não conseguiu se recuperar a tempo de disputar a Libertadores Feminina. O torneio continental será disputado entre os dias 5 e 21 de março.
Confira os grupos da Copa Libertadores Feminina:​Grupo ACorinthiansEl Nacional-EQUUniversitario-PERAmérica de Cali-COL
Grupo BBoca Juniors-ARGSantiago Morning-CHIDeportivo Trópico-BOLAvaí/Kindermann
Grupo CIndependiente Santa Fé-COLAtlético SC-VENRiver Plate-ARGSol de América-PAR
Grupo DFerroviáriaLibertad Limpeño-PARPeñarol-URUUniversidad de Chile-CHI

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