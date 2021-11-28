Corinthians confirma venda de mais de 40 mil ingressos e terá quinto jogo seguido com casa cheia na Arena

O Corinthians confirmou na tarde deste domingo, poucas horas antes do jogo contra o Athletico-PR, marcado para começar às 16h, na Neo Química Arena, que vendeu 40.025 ingressos para este confronto válido pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, a antepenúltima da competição.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Na última sexta-feira, quando divulgou uma primeira parcial de vendas, o clube havia informado que já tinha comercializado mais de 30 mil bilhetes para o duelo no qual o Alvinegro lutará para conquistar a sua oitava vitória consecutiva como mandante e consolidar a sua permanência no G4 do Brasileirão, a zona de classificação para a fase de grupos da Copa Libertadores.

Em quarto lugar, com 53 pontos, o Timão contou com tropeços de Fortaleza e Red Bull Bragantino, concorrentes diretos por vaga no torneio continental, nos últimos dias e agora tem a chance de se distanciar um pouco destes rivais.Com o público confirmado pelo Corinthians, o time fará a sua quinta partida com casa cheia como mandante. Isso também ocorreu nos jogos contra Chapecoense, Fortaleza, Cuiabá e Santos, que foram os primeiros com a Arena com 100% de sua capacidade de público liberada para os seus torcedores.

Foram 39.734 pagantes no duelo contra a Chape, 36.059 diante do rivai cearense, 38.474 no embate com o clube do Mato Grosso e 43.583 no clássico com o Peixe último domingo, vencido por 2 a 0 pela equipe corintiana.