Corinthians confirma valores dos naming rights da Arena

Crédito: Divulgação/Corinthians

O Corinthians divulgou na manhã desta terça-feira (1), no site oficial do clube, mais detalhes sobre a parceria dos naming rights da Arena com a Neo Química, empresa farmacêutica que pertence a Hypera Pharma. A companhia irá desembolsar R$ 300 milhões divididos em 20 parcelas anuais de igual valor por 20 anos de contrato. Com isso, o Timão receberá R$ 15 milhões por temporada O presidente do Corinthians, Andrés Sanchez, comemorou a tão sonhada realização do clube alvinegro, sonhada desde a inauguração do estádio, em 2014, e agradeceu a Neo Química pela parceria.

- Como presidente do clube, estou muito contente. Tenho certeza de que represento o sentimento de mais de 35 milhões de corinthianos. É muito bom ter de volta um grande parceiro do passado, que sempre foi muito correto em todos os seus acordos com o Corinthians. Agora é Neo Química Arena. Obrigado à Neo Química por tudo -, disse o mandatário.