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futebol

Corinthians confirma valores dos naming rights da Arena

Clube receberá R$ 300 milhões em 20 anos da Hypera Pharma pelo direito de nomear a Arena. Timão receberá R$ 15 milhões por temporada, o que alivia pagamento do estádio
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Publicado em 01 de Setembro de 2020 às 11:53

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 set 2020 às 11:53
Crédito: Divulgação/Corinthians
O Corinthians divulgou na manhã desta terça-feira (1), no site oficial do clube, mais detalhes sobre a parceria dos naming rights da Arena com a Neo Química, empresa farmacêutica que pertence a Hypera Pharma. A companhia irá desembolsar R$ 300 milhões divididos em 20 parcelas anuais de igual valor por 20 anos de contrato. Com isso, o Timão receberá R$ 15 milhões por temporada O presidente do Corinthians, Andrés Sanchez, comemorou a tão sonhada realização do clube alvinegro, sonhada desde a inauguração do estádio, em 2014, e agradeceu a Neo Química pela parceria.
- Como presidente do clube, estou muito contente. Tenho certeza de que represento o sentimento de mais de 35 milhões de corinthianos. É muito bom ter de volta um grande parceiro do passado, que sempre foi muito correto em todos os seus acordos com o Corinthians. Agora é Neo Química Arena. Obrigado à Neo Química por tudo -, disse o mandatário.
Corinthians e Neo Química fizeram um evento de lançamento na noite da última segunda-feira na agora Neo Química Arena: uma live que contou com o ator Dan Stulbach, o ex-goleiro, ídolo e comentarista Ronaldo Giovanelli como mestres de cerimônias, e a rapper Negra Li, que cantou o hino do clube. À meia-noite desta terça, foi anunciado o novo nome da Arena corintiana.

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