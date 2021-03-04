Corinthians confirma que Camacho testou positivo para coronavírus e tem outro jogador com suspeita

O volante Camacho é mais um jogador do Corinthians que contraiu o novo coronavírus. Ele começou a sentir sintomas da doença na quarta-feira (3) e deixou o CT Joaquim Grava, onde o elenco estava concentrado para o clássico contra o Palmeiras. Ele realizou teste e o resultado positivo saiu nesta quinta (4).
O Corinthians ainda tem outro jogador com suspeita de ter contraído a doença. Ele atuou no clássico contra o Palmeiras e começou a sentir os sintomas nesta quinta-feira. Também passou por novo exame e o resultado deve sair nesta sexta (5).
O Corinthians enfrenta um surto no elenco. São agora dez casos confirmados entre os jogadores, além de 11 profissionais que trabalham no dia a dia do CT Joaquim Grava.
No elenco, além de Camacho, os goleiros Cássio e Guilherme Vicentini, os laterais Fagner e Fábio Santos, os volantes Ramiro e Gabriel, o zagueiro Raul Gustavo, o atacante Cauê e o meia-atacante Vitinho contraíram o coronavírus.