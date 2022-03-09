Corinthians confirma Neo Química Arena com 100% de sua capacidade para o jogo contra a Ponte Preta

Pela primeira vez na temporada, a Neo Química Arena está autorizada a receber jogos do Corinthians com 100% de sua capacidade. Através de suas redes sociais, o clube confirmou que já irá exercer dessa medida para o jogo de sábado (12), às 18h30 contra a Ponte Preta, pela décima rodada do Paulistão.> GALERIA - Veja todos os treinadores estrangeiros da história corintiana

O governo de São Paulo autorizou nesta quarta-feira (09) a liberação da capacidade total dos estádios de futebol, mediante a apresentação do comprovante de vacinação. Antes, era permitido o uso de 70% de ocupação.

O governador de São Paulo, João Dória (PSDB) também tirou a obrigatoriedade do uso de máscaras em locais abertos, como no caso dos estádios.

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Com a capacidade total liberada, o Timão informou que um novo lote de ingressos foi colocados à venda nos sites www.fieltorcedor.com.br (para membros adimplentes do programa Fiel Torcedor) e www.ingressoscorinthians.com.br (para público geral) para a partida contra a Macaca.

Na atual temporada, o Corinthians jogou contra Ferroviária, Santos, Mirassol, São Bernardo e Red Bull Bragantino na Neo Química Arena. Em nenhuma das ocasiões, o clube jogou para menos de 20 mil pagantes na temporada.