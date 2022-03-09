Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Corinthians confirma Neo Química Arena com 100% de sua capacidade para o jogo contra a Ponte Preta
futebol

Corinthians confirma Neo Química Arena com 100% de sua capacidade para o jogo contra a Ponte Preta

Após o governador de São Paulo, João Dória (PSDB) liberar a capacidade total dos estádios de futebol, o Timão informou que venderá novos lotes para o jogo diante da Macaca...

Publicado em 09 de Março de 2022 às 18:59

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 mar 2022 às 18:59
Pela primeira vez na temporada, a Neo Química Arena está autorizada a receber jogos do Corinthians com 100% de sua capacidade. Através de suas redes sociais, o clube confirmou que já irá exercer dessa medida para o jogo de sábado (12), às 18h30 contra a Ponte Preta, pela décima rodada do Paulistão.> GALERIA - Veja todos os treinadores estrangeiros da história corintiana
O governo de São Paulo autorizou nesta quarta-feira (09) a liberação da capacidade total dos estádios de futebol, mediante a apresentação do comprovante de vacinação. Antes, era permitido o uso de 70% de ocupação.
O governador de São Paulo, João Dória (PSDB) também tirou a obrigatoriedade do uso de máscaras em locais abertos, como no caso dos estádios.
> TABELA - Confira e simule os próximos jogos do Corinthians no Paulistão
Com a capacidade total liberada, o Timão informou que um novo lote de ingressos foi colocados à venda nos sites www.fieltorcedor.com.br (para membros adimplentes do programa Fiel Torcedor) e www.ingressoscorinthians.com.br (para público geral) para a partida contra a Macaca.
Na atual temporada, o Corinthians jogou contra Ferroviária, Santos, Mirassol, São Bernardo e Red Bull Bragantino na Neo Química Arena. Em nenhuma das ocasiões, o clube jogou para menos de 20 mil pagantes na temporada.
Crédito: NeoQuímicaArena,casadoTimão(Foto:JoséManoelIdalgo/Ag.Corinthians

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quer ganhar massa muscular? Veja 10 receitas com peixe ricas em proteínas
Imagem de destaque
Empresário é sequestrado em Cariacica e obrigado a sacar R$ 9 mil em Vila Velha
Trecho será fechado por uma hora para obra de duplicação; operação depende das condições climáticas
BR 101 será interditada nesta quarta (22) para detonação de rochas em Iconha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados