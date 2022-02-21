Corinthians confirma lesão no músculo posterior da coxa esquerda do volante Xavier

O volante Xavier teve detectada uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda na reapresentação do Corinthians no CT Joaquim Grava. O atleta de 21 anos está em recuperação com o departamento médico do clube.> GALERIA: Redação do L! opina sobre quem deve ser o técnico do Timão

O incômodo veio nos minutos finais do empate por 1 a 1 contra o Botafogo-SP, no último sábado (19), ao dominar um bola. O volante entrou no decorrer do segundo tempo e atuou por apenas 28 minutos.

O jogador já havia iniciado o tratamento em Ribeirão Preto, e será monitorado pelo departamento médico do Timão, que não divulgou por quanto tempo o atleta ficará fora. Dessa forma, não é possível estimar se ele desfalcará o elenco para os próximos compromissos.

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Xavier fez sua estreia na temporada diante do Botafogo-SP. Preterido por Du Queiroz e Cantillo, o atleta de 21 anos tem tido dificuldades para receber chances nesse começo de temporada. Sua última partida como titular foi no empate por 1 a 1 contra o Grêmio, pela penúltima rodada do Brasileirão de 2021.

A próxima partida do Corinthians será no domingo (27), às 11h, contra o Red Bull Bragantino, líder do Grupo D do Paulistão com 16 pontos, na Neo Química Arena.

O jogo estava marcado para sábado (26), às 16h, mas por solicitação do Grupo Globo, que detém os direitos de transmissão do estadual paulista no sistema Pay Per Views, o jogo foi remarcado.