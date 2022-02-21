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Corinthians confirma lesão no músculo posterior da coxa esquerda do volante Xavier

Timão não estipulou prazo de recuperação do atleta de 21 anos...

Publicado em 21 de Fevereiro de 2022 às 18:48

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 fev 2022 às 18:48
O volante Xavier teve detectada uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda na reapresentação do Corinthians no CT Joaquim Grava. O atleta de 21 anos está em recuperação com o departamento médico do clube.> GALERIA: Redação do L! opina sobre quem deve ser o técnico do Timão
O incômodo veio nos minutos finais do empate por 1 a 1 contra o Botafogo-SP, no último sábado (19), ao dominar um bola. O volante entrou no decorrer do segundo tempo e atuou por apenas 28 minutos.
O jogador já havia iniciado o tratamento em Ribeirão Preto, e será monitorado pelo departamento médico do Timão, que não divulgou por quanto tempo o atleta ficará fora. Dessa forma, não é possível estimar se ele desfalcará o elenco para os próximos compromissos.
> TABELA: Confira e simule os jogo do Corinthians no Paulistão
Xavier fez sua estreia na temporada diante do Botafogo-SP. Preterido por Du Queiroz e Cantillo, o atleta de 21 anos tem tido dificuldades para receber chances nesse começo de temporada. Sua última partida como titular foi no empate por 1 a 1 contra o Grêmio, pela penúltima rodada do Brasileirão de 2021.
A próxima partida do Corinthians será no domingo (27), às 11h, contra o Red Bull Bragantino, líder do Grupo D do Paulistão com 16 pontos, na Neo Química Arena.
O jogo estava marcado para sábado (26), às 16h, mas por solicitação do Grupo Globo, que detém os direitos de transmissão do estadual paulista no sistema Pay Per Views, o jogo foi remarcado.
Crédito: XavieremaçãopeloTimãocontraoBotafogo-SP(Foto:RodrigoCoca/AgênciaCorinthians

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