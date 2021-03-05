Corinthians confirma empréstimo de Jonathan Cafú ao Cuiabá

O Cuiabá anunciou e o Corinthians confirmou nesta sexta-feira (5) o empréstimo do atacante Jonathan Cafú ao Cuiabá. O contrato terá duração até o fim da temporada.
O atacante é o terceiro jogador cedido pelo Timão ao time do Mato Grosso, antes o goleiro Walter e o zagueiro Marllon já tinham sido emprestados ao clube auriverde, recém-promovido à Série A do Brasileirão.
>> Confira a tabela do Paulistão e simule os próximos jogosSegundo o LANCE! apurou, o Corinthians pagará parte do salário do atleta. O vínculo do atacante com o time de Parque São Jorge tem duração até 2023.
Contratado em novembro de 2020, Cafú fez apenas três jogos pelo Timão, e em nenhum deles atuou durante os 90 minutos, totalizando assim 104 minutos com a camisa corintiana.
Além do Alvinegro, o jogador de 29 anos também atuou por: Desportivo Brasil, XV de Piracicaba, Capivariano, Ponte Preta e São Paulo, no Brasil. Fora do país, Jonathan defendeu o Ludogorets, da Bulgária, o Bordeaux, da França, clube no qual o Corinthians comprou os direitos, e o Al Hazm, da Arábia Saudita, equipe no atual Cafú estava emprestado quando foi comprado pelo Timão.