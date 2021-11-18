Corinthians completa sétima partida sem vitória como visitante e amplia 'freguesia' contra o Fla no Maracanã

Ao ser derrotado por 1 a 0 pelo Flamengo na noite desta quarta-feira, no Maracanã, o Corinthians ampliou para sete partidas o seu longo jejum de vitórias fora de casa no Campeonato Brasileiro. O Alvinegro não ganha um jogo como visitante desde o dia 28 de agosto, quando derrotou o Grêmio por 1 a 0, em Porto Alegre, pela penúltima rodada do primeiro turno da competição.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Neste longo período de 81 dias entre a última vitória longe de Itaquera e este revés sofrido diante do Flamengo, o Timão contabiliza agora quatro derrotas (para Sport, São Paulo, Atlético-MG) e três empates (com Atlético-GO, Red Bull Bragantino e Internacional) em confrontos fora de seus domínios. E nesta série ruim de sete jogos, a equipe tomou 11 gols e marcou apenas cinco vezes.

Como se não bastasse a ampliação do jejum como visitante no Brasileirão, o Corinthians também aumentou a sua condição de freguês diante do Flamengo, que não perde para o adversário no Maracanã desde julho de 2015, quando foi derrotado por 3 a 0 pela competição nacional daquele ano. E agora o Rubro-Negro passou a somar cinco vitórias e dois empates nos últimos sete duelos com os corintianos em confrontos no estádio mais tradicional do Brasil.No Maracanã, por sua vez, o Timão foi derrotado nesta quarta-feira pela oitava vez nos últimos 11 duelos com os flamenguistas, que ainda contabilizaram dois empates no local com o oponente paulista neste longo período, iniciado em 2010 com um triunfo por 1 a 0 nas oitavas de final da Copa Libertadores.

Já se for levado em conta o retrospecto geral do confronto entre os dois clubes, considerando todos os estádios em que se enfrentaram, o Alvinegro não vence o rival desde setembro de 2018, quando ganhou por 2 a 1, em Itaquera, e eliminou o Rubro-Negro na semifinal da Copa do Brasil daquele ano.

Com a derrota desta quarta-feira no Maracanã, porém, o Corinthians completou oito jogos sem ganhar do Flamengo, sendo que nesta sequência o clube carioca acumula sete vitórias e um empate diante da equipe alvinegra.

A próxima chance do Corinthians de encerrar o seu longo jejum como visitante no Brasileirão será no dia 25 de novembro, quando enfrentará o Ceará, no Castelão, pela 35ª rodada do Brasileirão. Antes disso, o time comandado pelo técnico Sylvinho vai enfrentar o Santos no clássico deste domingo, às 16h, na Neo Química Arena, onde buscará sua sétima vitória seguida como mandante.