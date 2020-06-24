Corinthians comemora os primeiros gols de Romarinho contra o rival

Crédito: Daniel Augusto Jr./Ag. Corinthians

Um dos nomes mais marcantes da história recente do Corinthians fazia seu primeiro gol pelo clube há exatamente oito anos. Romarinho, que havia estreado duas semanas antes, balançou a rede justamente em um clássico contra o maior rival, o Palmeiras, seu adversário favorito. E mais do que isso, anotou os dois gols alvinegros no triunfo por 2 a 1 naquele Dérbi.

O jovem atacante, que tinha apenas 21 anos, fez seu primeiro jogo como titular no Timão, naquele dia 24 de junho de 2012, Antes, havia saído do banco nas partidas contra o Grêmio, em 10 de junho, e contra a Ponte Preta, no dia 17, ambas pelo Campeonato Brasileiro, e nas duas sem deixar sua marca. Mas para o clássico, no Pacaembu, foi escalado como titular pelo técnico Tite.Em meio à disputa da fase final da Copa Libertadores daquele ano, o comandante alvinegro repetia o feito das duas partidas e escalaria pelo nacional um onze inicial praticamente reserva. Entravam em campo: Julio Cesar; Weldinho, Wallace, Paulo André e Ramón; Marquinhos, Willian Arão, Douglas; Willian, Romarinho e Liédson.O Timão não teve um bom começo no jogo, e sofreu um gol logo aos cinco minutos. Apesar disso, respondeu bem e rápido com Liédson, que deu uma bicicleta dentro da área e mandou a bola na trave, e Weldinho, que chutou de fora da área e o goleiro rival espalmou, mas o empate viria aos 34 minutos.E MAIS:Corinthians quita dívida com clube uruguaio e evita sanções na FifaMédico do Timão diz não se assustar com muitos infectados no clubeSaiba como o Corinthians pode ser afetado na briga de Jô com ex-clubeApós primeiros testes, Jô relata sua emoção na volta ao CorinthiansCom Jô, elenco do Corinthians tem primeiro dia de avaliações físicasJô testa negativo para COVID-19 e passa por avaliações no CorinthiansEm jogada pela direita, Weldinho cruzou na para Willian, que ajeitou fora da área para Liédson. Sem dominar, o Levezinho cruzou rasteiro e Romarinho, que fechava em velocidade na pequena área, completou de letra para o gol.

Estreia com gol de letra em um Dérbi é para poucos, porém Romarinho não pararia por ali. No início do segundo tempo, o Alvinegro teria mais duas chances, com Willian e Douglas, mas naquele dia a estrela estava com o carrasco. Aos 11 minutos, ele recebeu pela direita na entrada da área, deu drible de corpo e chutou forte. A bola ainda explodiu na trave antes de entrar.

O Timão teve mais três chances com Liédson, Ramón e Weldinho, em chutes da entrada da área que pararam no goleiro adversário. Mas estava escrito que o nome da vitória naquele Dérbi seria Romarinho, que faria seus primeiros gols e conseguiria sua primeira vitória com a camisa alvinegra.O Corinthians relembrou a ocasião em suas redes sociais com imagens daquele jogo no Pacaembu desde o primeiro desta quarta-feira, causando comoção em seus torcedores. E não é à toa, já que Romarinho virou especialista em balançar a rede contra os palmeirenses. Foram cinco gols em cinco partidas, além de nunca ter perdido para o rival, confira a lista de Dérbis com Romarinho.

Corinthians 2 x 1 Palmeiras (dois gols) - 24/6/2012 - Brasileirão-2012Palmeiras 0 x 2 Corinthians (um gol) - 16/9/2012 - Brasileirão-2012Corinthians 2 x 2 Palmeiras (um gol) - 17/2/2013 - Paulistão-2013Corinthians 1 x 1 Palmeiras (um gol) - 16/2/2014 - Paulistão-2014Corinthians 2 x 0 Palmeiras (nenhum gol) - 27/7/2014 - Brasileirão-2014

Recentemente, durante imbróglio com seu atual clube, o Al-Ittihad, da Arábia Saudita, a torcida corintiana chegou a sonhar com a volta do ídolo, no entanto não foi dessa vez, já que ele permaneceu por lá e adiou o desejo da Fiel, que desde setembro de 2014, quando Romarinho foi vendido ao Al Jaish, do Qatar, não conta mais com o jogador para fazer dessas e outras nos Dérbis.Quando o cara "fas iso" em seu primeiro Derby, é porque vem coisa boa aí! ?#VaiCorinthians pic.twitter.com/30DOO8ewaJ— Corinthians (de ?) (@Corinthians) June 24, 2020 ?