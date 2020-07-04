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futebol

Corinthians comemora oito anos da conquista invicta da Libertadores

Clube celebrou em suas redes sociais a data de 4 de julho de 2012, que finalmente concretizou o sonho da Fiel torcida, ao bater o Boca Juniors, por 2 a 0, no Pacaembu...
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Publicado em 

04 jul 2020 às 19:01

Publicado em 04 de Julho de 2020 às 19:01

Crédito: Ari Ferreira/Lancepress!
Neste sábado, 4 de julho de 2020, o Corinthians comemora oito anos da conquista da Copa Libertadores de 2012, que foi alcançada de forma invicta, ou seja, não perdeu nenhum dos 14 jogos disputados naquela campanha vitoriosa. Naquele dia inesquecível o tão sonhado objetivo foi alcançado e ano após segue sendo celebrado pelo torcedor corintiano com o mesmo prazer.Comandado pelo técnico Tite, o Alvinegro enfrentou na decisão o tão temido Boca Juniors-ARG. Após um empate em 1 a 1 na primeira partida, com gol de Romarinho, aos 40 minutos do segundo tempo, na Bombonera, em Buenos Aires, na Argentina, a decisão ficou para o estádio do Pacaembu.
A equipe do Timão entrou em campo para um dos maiores jogos de sua centenária história com Cássio; Alessandro, Chicão, Leandro Castán e Fábio Santos; Ralf, Paulinho, Danilo e Alex; Jorge Henrique e Emerson Sheik.

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