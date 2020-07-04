Corinthians comemora oito anos da conquista invicta da Libertadores

Neste sábado, 4 de julho de 2020, o Corinthians comemora oito anos da conquista da Copa Libertadores de 2012, que foi alcançada de forma invicta, ou seja, não perdeu nenhum dos 14 jogos disputados naquela campanha vitoriosa. Naquele dia inesquecível o tão sonhado objetivo foi alcançado e ano após segue sendo celebrado pelo torcedor corintiano com o mesmo prazer.Comandado pelo técnico Tite, o Alvinegro enfrentou na decisão o tão temido Boca Juniors-ARG. Após um empate em 1 a 1 na primeira partida, com gol de Romarinho, aos 40 minutos do segundo tempo, na Bombonera, em Buenos Aires, na Argentina, a decisão ficou para o estádio do Pacaembu.