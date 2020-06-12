Corinthians comemora aniversário de 33 anos do zagueiro e ídolo Gil

Crédito: Divulgação/Corinthians

Um dos líderes do atual elenco corintiano está ficando mais velho nesta sexta-feira. O zagueiro Gil, experiente atleta que vive a sua segunda passagem no clube e tem mais de 200 partidas com a camisa alvinegra, completa 33 anos. Nas redes sociais o Corinthians parabenizou o atleta pelo aniversário.Fiel, hoje é aniversário do nosso ídolo da zaga, um dos líderes do atual elenco! O @GilZagueiro04 completa 33 anos! Muitas glórias dentro e fora de campo pra você! ????#ParabénsGil#VaiCorinthians pic.twitter.com/NWaJykL6rg— Corinthians (de ?) (@Corinthians) June 12, 2020 Nascido Carlos Gilberto Nascimento Silva em Campos dos Goytacazes-RJ, Gil deu os primeiros passos como profissional no Americano-RJ, time da sua cidade. Na ocasião, vinha do pequeno Rio Branco, também de Campos, mas atuando como volante. No novo time, o técnico o recuou para a defesa.

Gil chegou a atuar no Cruzeiro até ser vendido para o futebol francês em agosto de 2011. Lá, pelo Valenciennes, teve poucas oportunidades de mostrar o seu valor. Assim, em 2013 decidiu voltar ao Brasil, e reforçou o Corinthians no início do ano. Seu primeiro jogo foi em 23 de janeiro, contra a Ponte Preta.

Mesmo recém-contratado, Gil rapidamente assumiu a condição de titular. Foi com a camisa 4 que conquistou o Campeonato Paulista e a Recopa daquele ano. Depois, tendo diferentes parceiros, ficou notabilizado pela dupla com Felipe no centro da zaga em 2014 e 2015. Naquela temporada 2015, aliás, teve atuações impecáveis que ajudaram a equipe a conquistar o título do Campeonato Brasileiro, o sexto da história do clube.