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futebol

Corinthians comemora aniversário de 33 anos do zagueiro e ídolo Gil

Nesta sexta-feira, o Timão utilizou suas redes sociais para homenagear um dos ídolos do atual elenco corintiano, sendo campeão em 2015 e atuando mais de 200 vezes pelo clube...
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Publicado em 

12 jun 2020 às 16:54

Publicado em 12 de Junho de 2020 às 16:54

Crédito: Divulgação/Corinthians
Um dos líderes do atual elenco corintiano está ficando mais velho nesta sexta-feira. O zagueiro Gil, experiente atleta que vive a sua segunda passagem no clube e tem mais de 200 partidas com a camisa alvinegra, completa 33 anos. Nas redes sociais o Corinthians parabenizou o atleta pelo aniversário.Fiel, hoje é aniversário do nosso ídolo da zaga, um dos líderes do atual elenco! O @GilZagueiro04 completa 33 anos! Muitas glórias dentro e fora de campo pra você! ????#ParabénsGil#VaiCorinthians pic.twitter.com/NWaJykL6rg— Corinthians (de ?) (@Corinthians) June 12, 2020 Nascido Carlos Gilberto Nascimento Silva em Campos dos Goytacazes-RJ, Gil deu os primeiros passos como profissional no Americano-RJ, time da sua cidade. Na ocasião, vinha do pequeno Rio Branco, também de Campos, mas atuando como volante. No novo time, o técnico o recuou para a defesa.
Gil chegou a atuar no Cruzeiro até ser vendido para o futebol francês em agosto de 2011. Lá, pelo Valenciennes, teve poucas oportunidades de mostrar o seu valor. Assim, em 2013 decidiu voltar ao Brasil, e reforçou o Corinthians no início do ano. Seu primeiro jogo foi em 23 de janeiro, contra a Ponte Preta.
Mesmo recém-contratado, Gil rapidamente assumiu a condição de titular. Foi com a camisa 4 que conquistou o Campeonato Paulista e a Recopa daquele ano. Depois, tendo diferentes parceiros, ficou notabilizado pela dupla com Felipe no centro da zaga em 2014 e 2015. Naquela temporada 2015, aliás, teve atuações impecáveis que ajudaram a equipe a conquistar o título do Campeonato Brasileiro, o sexto da história do clube.
Em 2016, realizou apenas uma partida e foi vendido para o Shandong Luneng-CHN. Lá ficou até a metade de 2019, tornando-se ídolo. No início de julho do ano passado, acertou rescisão com o time chinês para voltar a ser ídolo no Timão. Somando as duas passagens, Gil tem 232 jogos e nove gols pelo clube.E MAIS:Corinthians inicia testes de COVID-19 em alguns funcionários da ArenaFPF autoriza início das testagens nos clubes para a retomada de treinosCorinthians aposta em mercado 'aquecido' para jovens jogadoresAndrés diz que ligou para Romarinho e mostra otimismo por JôRomarinho encaminha rescisão na Arábia; volta ao Timão é improvávelDiretor do Corinthians dispara contra Paulo André: 'É um lixo' E MAIS:

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