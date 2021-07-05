Corinthians com Marquinhos e Mosquito juntos? Sylvinho sinaliza que pode usar sistema mais ofensivo

Uma das principais reivindicações da torcida do Corinthians em relação ao trabalho de Sylvinho é uma postura mais consistente no setor ofensivo. Algo que deu sinais de mudança no empate em 1 a 1 com o Internacional, no último sábado. E se depender do treinador alvinegro, alguns passos a mais poderão ser dados nesse sentido, inclusive com Marquinhos e Mosquito juntos.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Até aqui, em 11 jogos sob o comando de Sylvinho, o Timão marcou apenas sete gols, média de 0,64 por partida, índice bem abaixo do esperado para um clube dessa grandeza. No entanto, nunca foi escondido que a prioridade seria arrumar a defesa e depois estruturar o ataque. Agora, com o setor defensivo bem consistente, parece ser a hora de aperfeiçoar o time do meio para frente.

Uma dessas experiências pode ser a junção de dois jogadores de características parecidas como Gustavo Mosquito e Marquinhos. Em dois jogos desde o retorno do ex-Sport, eles não atuaram juntos, já que um saiu para o outro entrar durante as partidas. Em entrevista coletiva no último sábado, Sylvinho sinalizou que busca esse tipo de conexão e deve testar essa possibilidade.

- Claro que podem (jogar juntos), eu não sou partidário de uma ideia de que atletas não podem jogar juntos, nunca fui. É um sistema, é muito complexo um time de futebol, tem que buscar peças e os atletas, eles se completam, parte desse trabalho é nosso, evidentemente, de dar uma preparação coletiva para o grupo e também a resposta vem do atleta individualmente, emprestando seu talento, suas condições para dentro do sistema - explicou o técnico.Embora a tendência seja de desenvolver melhor o setor ofensivo, Sylvinho pregou cautela quanto ao que se viu no segundo tempo contra o Inter, quando o volume de ataque empolgou o torcedor. Segundo o comandante, aquilo foi uma circunstância do jogo e, às vezes, a inclusão de peças mais ofensivas pode não dar o resultado esperado e ainda desequilibrar todo o time.