Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Corinthians coloca sede como garantia em ação de R$ 6 milhões

Em processo movido pela União, o Timão apresentou o Parque São jorge como garantia para conseguir discutir valores previdenciários não pagos pelo clube entre 2000 e 2005...

Publicado em 04 de Setembro de 2020 às 12:43

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 set 2020 às 12:43
Crédito: Corinthians/Divulgação
Apesar das boas notícias em relação aos naming rights da Neo Química Arena, o Corinthians ainda convive com o noticiário negativo, especialmente aqueles que envolvem processos na Justiça. Desta vez a ação é movida pela União por conta de valores previdenciários não pagos entre 2000 e 2005. A quantia devida pelo clube é de quase R$ 6 milhões e o Parque São Jorge foi colocado como garantia. As informações foram divulgadas pelo GE, nesta sexta-feira.Na última semana, o Timão ofereceu a sua sede como forma de poder discutir os valores da ação, que tramita na 4ª Vara de Execuções Fiscais Federal de São Paulo. No momento em que foi citado, o clube poderia ter optado pelo pagamento da quantia no ato, ou então apresentar um bem que lhe permitisse questionar os valores judicialmente, que foi a opção escolhida.
Agora, fica a cargo da União aceitar ou não o Parque São Jorge como garantia, a partir disso a Justiça dará prosseguimento aos passos para que o termo de penhora seja oficializado e o processo tenha continuidade. Na ação a qual o GE teve acesso, é explicitado que a sede do clube tem valor bastante superior ao débito, cujo valor exato atualizado é de R$ 5.950.792,75.
No documento de Certidão de Dívida Ativa, obtido também pelo GE, o valor inicial da dívida é de R$ 1,5 milhão, referente ao período entre novembro de 2000 e outubro de 2005, porém não há detalhamento da origem desses débitos previdenciários. Os juros cobrados somam mais de R$ 3 milhões.
Segundo a reportagem do GE, essa quantia não entrou no Profut, programa que teve início em 2015 e permite desde então que os clubes parcelem suas dívidas com a União em até 20 anos com descontos de multas e juros.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva
"Fizeram conosco, a gente vai fazer com eles", diz Lula sobre EUA
ZPE de Aracruz
Logística em pauta: diálogo, estratégia e futuro do ES
Imposto de Renda: 415 mil contribuintes que caíram na malha fina e regularizaram pendências podem saber se receberão restituição
Receita abre consulta a lote da malha fina do Imposto de Renda

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados