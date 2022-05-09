Corinthians chega ao quarto jogo consecutivo sem sofrer gols

Com a vitória por 1 a 0 sobre o Red Bull Bragantino, neste domingo (8), pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, o Corinthians chegou ao seu quarto jogo consecutivo sem sofrer gols.> GALERIA - Veja todos os técnicos estrangeiros da história corintiana> TABELA - Confira a tabela e simule os jogos do Timão no BrasileirãoNeste período foram três triunfos, contra o Boca Juniors, da Argentina, pela Libertadores, e Fortaleza e Braga, pelo Brasileirão, e um empate, diante do Deportivo Cali, da Colômbia, pela competição continental.

A última vez que o Timão teve uma sequência de 360 minutos sem ser vazado foi entre os dias 22 de novembro e 12 de dezembro de 2020, quando o clube alvinegro empatou sem gols contra Grêmio e Fortaleza, e venceu pelo placar mínimo Coritiba e São Paulo, pelo Brasileiro daquele ano.

O Corinthians volta a campo nesta quarta-feira (11), contra a Portuguesa-RJ, na Neo Química Arena, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil, e caso avance sem sofrer gols, ultrapassará uma marca que não consegue dede julho/início de agosto de 2020, justamente nas primeiras partidas após a retomada do futebol, parado por cerca de quatro meses por conta da pandemia do novo coronavírus.

Na ocasião, o clube alvinegro tinha duas rodadas a serem jogadas pelo Campeonato Paulista, contra Palmeiras e Oeste, e precisava vencer as duas para se classificar às quartas de final do Estadual. O Timão, então, bateu os dois times sem ser vazado, por 1 a 0 e 2 a 0, respectivamente. Passou pelo Bragantino nas quartas, por 2 a 0, pelo Mirassol, na semi, por 1 a 0, e empatou sem gols com o Palmeiras, no jogo de ida da decisão, sendo vazado apenas na volta da final, quando ficou no 1 a 1 e perdeu o títulos nos pênaltis.