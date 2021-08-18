Corinthians celebra 95 anos da compra do terreno do Parque São Jorge

Crédito: Memorial Corinthians

O dia 18 de agosto é uma data histórica para o Sport Club Corinthians Paulista. O terreno do Parque São Jorge, local que se perpetuou como sede social do clube, foi comprado há exatamente 95 anos, em 18 de agosto de 1926.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!

GALERIA> Relembre a estreia de grandes jogadores do Corinthians na última década

De acordo com o site oficial do Timão, o presidente em exercício na época, Ernesto Cassano, dirigiu-se ao 6° Tabelião de Notas de São Paulo para assinar a escritura de aquisição da primeira gleba do Parque São Jorge. Ainda segundo o endereço oficial do Alvinegro na internet, a história se passou assim:

"Na tarde de 18 de agosto de 1926, o escrevente do cartório abriu o enorme e pesado livro n° 2.328, de capa preta, em que a folha 59, com letra miúda e clara, havia lavrado os termos do compromisso de venda e compra de uma área de 45 mil metros quadrados, no bairro do Tatuapé.

O Corinthians passou a ser conhecido como 'o clube da Fazendinha', nome dado pela imprensa ao complexo do estádio. 'O jogo será na Fazendinha', escreviam os jornais O Esporte, A Gazeta Esportiva, o Correio Paulistano, a Folha da Manhã, O Estado de São Paulo, o Diário da Noite e a Gazeta.

Na época em que o Corinthians adquiriu a Fazendinha, o terreno era repleto de árvores, com o Rio Tietê logo ao lado – quando ainda era despoluído. Já havia um campo de futebol com arquibancadas, praça de esportes, campo de tênis e salão de dança, formando uma estrutura de base perfeita para o início da história do Timão no Parque São Jorge.