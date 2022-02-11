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Corinthians busca técnico com comissão enxuta, e isso é um dos entraves por Vitor Pereira

No contato com representantes do Timão, treinador português disse querer trazer cinco profissionais com ele. Diretoria corintiana se opõe a essa pedida...

Publicado em 11 de Fevereiro de 2022 às 14:27

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 fev 2022 às 14:27
Mesmo tendo adicionado o nome de Nuno Espírito Santo ao radar, o Corinthians ainda não desistiu de Vitor Pereira, mas um grande empecilho para o avanço do negócio foi uma das exigências para que as tratativas com o treinador evoluísse: a comissão técnica. No primeiro contato com intermediários que representam o Timão, Pereira afirmou que tem uma comissão técnica que conta com dois auxiliares, um preparador físico, um preparador de goleiros e um fisiologista. Contando com o próprio treinador, todos esses profissionais representariam um valor próximo a R$ 2 milhões, valor visto como inviável pela diretoria corintiana, que admite chegar até a R$ 1,5 milhão dependendo do treinador.
> TABELA - Confira e simule os jogos do Corinthians no Paulistão> GALERIA - Cai bem no Timão? Confira técnicos estrangeiros livres no mercado
Outra questão sobre o mesmo tema que se tornou entrave para que o técnico português assuma o Corinthians é que o clube conta com uma comissão identificada com a instituição onde alguns deles ocupam vagas na qual Vitor deseja trazer os seus profissionais de confiança. Com isso, aceitar a condição colocada pelo português significaria um problema para direção, que teria sob a sua responsabilidade encontrar novas funções para esses funcionários ou dispensá-los, o que poderia gerar um desconforto interno.
O Timão está sem técnico desde o último dia 2 de fevereiro, quando Sylvinho foi demitido após o clube alvinegro ser derrotado por 2 a 1 no clássico contra o Santos, na Neo Química Arena, pela terceira rodada do Paulistão, desde então a diretoria busca um novo treinador, mas admite dificuldades em encontrar um nome estrangeiro disposto a assumir o clube.
Crédito: VitorPereiranãoévistocomoumopçãoviávelnoCorinthiansnestemomento(Foto:AFP

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