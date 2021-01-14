Corinthians brinca com plantas que nasceram na arquibancada da Neo Química Arena: 'Pé-de-gol'

Crédito: Reprodução/Twitter Neo Química Arena

O Corinthians goleou o Fluminense por 5 a 0 na última quarta-feira, pela 29ª rodada do Brasileirão, mas o que acabou viralizando foi uma imagem de uma planta que nasceu na arquibancada da Neo Química Arena, que há tempo não tinha jogo. Para brincar com a situação, o Twitter responsável pelo estádio avisou que já resolveu o problema e deu um nome para a planta.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui

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Com o atropelamento em cima do clube carioca, o Timão chamou o mato de "pé-de-gol" e reforçou que o estádio é muito bem cuidado, mas que esse tipo de planta acaba crescendo muito rápido por conta das chuvas e foi arrancada também para não danificar a estrutura da Neo Química Arena.