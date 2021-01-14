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Corinthians brinca com plantas que nasceram na arquibancada da Neo Química Arena: 'Pé-de-gol'

Imagem de um mato que nasceu nas arquibancadas do estádio viralizou na última quarta-feira, mas responsáveis pela manutenção já tiraram a planta e brincaram com o assunto...

Publicado em 14 de Janeiro de 2021 às 16:46

LanceNet

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Publicado em 

14 jan 2021 às 16:46
Crédito: Reprodução/Twitter Neo Química Arena
O Corinthians goleou o Fluminense por 5 a 0 na última quarta-feira, pela 29ª rodada do Brasileirão, mas o que acabou viralizando foi uma imagem de uma planta que nasceu na arquibancada da Neo Química Arena, que há tempo não tinha jogo. Para brincar com a situação, o Twitter responsável pelo estádio avisou que já resolveu o problema e deu um nome para a planta.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui
GALERIA> Corinthians transforma o elenco em cartoons; veja o resultado final!
Com o atropelamento em cima do clube carioca, o Timão chamou o mato de "pé-de-gol" e reforçou que o estádio é muito bem cuidado, mas que esse tipo de planta acaba crescendo muito rápido por conta das chuvas e foi arrancada também para não danificar a estrutura da Neo Química Arena.
- Gente, sabem que ontem cresceu um PÉ-DE-GOL na minha arquibancada? Esse mato cresce bem rápido com as chuvas e a falta que vocês fazem. Depois de colher os gols (cinco, imagina!), arrancamos a plantinha pra não danificar minha estrutura. Não se preocupem, sou superbem cuidada! O último jogo do Corinthians na Arena havia sido no dia 21 de dezembro, diante do Goiás, 23 dias antes do duelo com o Fluminense, na última quarta-feira. Além disso, o estádio não recebe público desde o fim de fevereiro, desde então, a presença de torcida tem sido vetada por conta da pandemia de coronavírus, e não há ainda previsão de autorização para esse retorno.

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