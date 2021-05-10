Corinthians atualiza programação para 'maratona', após FPF confirmar horários das quartas do Paulista

Crédito: Rodrigo Corsi/Paulistão

Está semana para o Corinthians será cheia de compromissos decisivos e, portanto, uma programação apertada. Após o fim da primeira fase do Campeonato Paulista, neste domingo (9), a Federação Paulista de Futebol confirmou na manhã desta segunda-feira (10) que o Timão encarará a Inter de Limeira, pelas quartas de final do Paulistão, já nesta terça-feira (11), às 16h, na Neo Química Arena.

>> Confira a tabela do Paulistão e simule os próximos jogos do Timão!Portanto, o time que encarará o jogo eliminatório do Estadual terá apenas um dia de treinamento. Como a equipe escalada na vitória contra o Novorizontino, no último domingo (9), em Itaquera, pela 12ª rodada do Paulistão, foi o alternativo, os ‘titulares’ estarão descansados para o confronto diante dos limeirenses, e tendem a treinar com bola na reapresentação corintiana, nesta segunda-feira (10), no CT Joaquim Grava.

Menos de 12 horas após a partida contra o Leão, o elenco do Corinthians se reapresentará na quarta-feira (13), pela manhã, e a tarde já viajará para Montevidéu, no Uruguai, onde o Alvinegro enfrenta o Peñarol, na quinta-feira (14), às 21h30, no estádio Campeón del Siglo, pela quarta rodada do grupo E da Copa Sul-Americana. Por ter perdido para os aurinegros, em casa, pela segunda rodada da chave, o duelo desta semana é decisivo, se os corintianos ainda almejam a única vaga do grupo para as oitavas de final da competição continental, que hoje pertence justamente aos uruguaios.

E será o planejamento para o duelo pela Sul-Americana que levará ao técnico Vagner Mancini uma ‘dor de cabeça maior,’ já que, diferentemente contra a Inter de Limeira, ele provavelmente não terá os seus principais atletas nas melhores condições física e fisiológica.