Corinthians atropela Palmeiras em casa e se classifica para semifinal da Supercopa Feminina

O Corinthians não tomou conhecimento e atropelou o Palmeiras na manhã deste domingo (6): venceu por 3 a 0 na Neo Química Arena, em partida válida pelas quartas de final da Supercopa Feminina, garantindo a classificação para a próxima fase da competição.Diante de 13.890 pessoas presentes em sua casa, o Timão dominou a maior parte do duelo. No primeiro tempo, a equipe alvinegra demorou só dez minutos para balançar as redes pela primeira vez, com Gabi Portilho.
Ao longo do confronto, o domínio corintiano foi se concretizando e, aos 33, Tamires ampliou o marcador.
Na segunda etapa, a atacante Jaqueline entrou em campo com a camisa alvinegra e definiu o placar aos 32 minutos.
O próximo jogo do Corinthians acontece nesta quarta-feira (9) diante do Real Brasília, novamente na Neo Química Arena, pela semifinal da Supercopa Feminina.