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Corinthians atropela Palmeiras em casa e se classifica para semifinal da Supercopa Feminina

Timão não tomou conhecimento do rival no dérbi decisivo deste domingo que abriu a temporada do futebol feminino brasileiro...

Publicado em 06 de Fevereiro de 2022 às 13:04

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 fev 2022 às 13:04
O Corinthians não tomou conhecimento e atropelou o Palmeiras na manhã deste domingo (6): venceu por 3 a 0 na Neo Química Arena, em partida válida pelas quartas de final da Supercopa Feminina, garantindo a classificação para a próxima fase da competição.Diante de 13.890 pessoas presentes em sua casa, o Timão dominou a maior parte do duelo. No primeiro tempo, a equipe alvinegra demorou só dez minutos para balançar as redes pela primeira vez, com Gabi Portilho.
Ao longo do confronto, o domínio corintiano foi se concretizando e, aos 33, Tamires ampliou o marcador.
Na segunda etapa, a atacante Jaqueline entrou em campo com a camisa alvinegra e definiu o placar aos 32 minutos.
O próximo jogo do Corinthians acontece nesta quarta-feira (9) diante do Real Brasília, novamente na Neo Química Arena, pela semifinal da Supercopa Feminina.
Crédito: GabiPortilhocomemoraoseugoldiantedorival,nestedomingo(Foto:RodrigoGazzanel/AgênciaCorinthians

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