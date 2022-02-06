Corinthians atropela Palmeiras em casa e se classifica para semifinal da Supercopa Feminina

O Corinthians não tomou conhecimento e atropelou o Palmeiras na manhã deste domingo (6): venceu por 3 a 0 na Neo Química Arena, em partida válida pelas quartas de final da Supercopa Feminina, garantindo a classificação para a próxima fase da competição.Diante de 13.890 pessoas presentes em sua casa, o Timão dominou a maior parte do duelo. No primeiro tempo, a equipe alvinegra demorou só dez minutos para balançar as redes pela primeira vez, com Gabi Portilho.