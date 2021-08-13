Corinthians atrasa salários do elenco profissional e ajuda de custo de atletas em formação; entenda

Crédito: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians

O Corinthians atrasou os salários dos atletas profissionais referentes ao mês de julho. O pagamento era para ter sido feito até o último dia 6 de agosto, mas não aconteceu até o momento.

Da mesma forma, o clube do Parque São Jorge não depositou a quantia devida aos jogadores das categorias de base que possuem contrato de formação, essa dívida é referente a ajuda de custo dessas peças, que acumulam três meses sem receber – o clube até chegou a quitar parte da pendência, referente ao mês de junho, mas segue sem ter pago os valores referentes a abril, maio e agora julho.

>> Baixe o app de resultados do LANCE!>> Confira a tabela do Brasilerão e simule os próximos jogosEssas informações foram trazidas inicialmente pelo “Meu Timão” e confirmadas pelo LANCE!.

Os demais funcionários tiveram os seus vencimentos quitados, ainda que com três dias de atraso, já que o pagamento foi feito no dia 9 de agosto, oitavo dia útil, e não quinto, como previsto normalmente.

O Corinthians reconhece as dificuldades financeiras que possui. Com uma dívida total que beira a R$ 1 bilhão, o clube tem realizado poucos investimentos, mesmo que tenha contratado recentemente os meias Giuliano e Renato Augusto e esteja interessado na aquisição do atacante Roger Guedes.