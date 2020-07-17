Corinthians aprimora finalizações e trabalhos defensivos em treino

O Corinthians voltou a treinar nesta sexta-feira (17), após ter ganhado folga no dia anterior, e iniciou a última semana de trabalhos no CT Dr. Joaquim Grava antes da retomada do Campeonato Paulista, já que enfrentará o Palmeiras, na quarta-feira (22), na Arena, às 21h30.
Durante a atividade, a comissão técnica separou o elenco em alguns grupos e, entre os defensores, comandou um treinamento técnico específico para os atletas do setor, afinando detalhes de posicionamento e fundamentos.
Já a outra parte do elenco repetiu finalizações, além de participar de um circuito ofensivo. Na última semana, vale ressaltar, o técnico Tiago Nunes havia comandado treinamentos táticos e iniciado a montagem da equipe.
O recém-chegado atacante Léo Natel treinou separadamente, junto ao preparador físico Leandro da Silva, antes de ser integrado aos trabalhos com bola.
O elenco volta a treinar amanhã visando a retomada do Paulistão.