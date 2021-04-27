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Corinthians apresenta superávit de R$ 1 milhão no 1º bimestre de 2021

Clube divulgou balancete bimestral, cumprindo promessa de maior transparência. Dívida líquida do Timão caiu para R$ 950 milhões no período analisado pelo documento...

Publicado em 27 de Abril de 2021 às 18:56

LanceNet

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Publicado em 

27 abr 2021 às 18:56
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Na tarde desta terça-feira, o Corinthians divulgou o balancete do primeiro bimestre de 2021 e ele veio com boas notícias para o torcedor, já que foi apresentado um superávit de R$ 1,076 milhão nesses dois primeiros meses do ano. Além disso, a dívida total teve uma pequena queda no período, mas segue próxima de R$ 1 bilhão. A situação permanece longe de estar controlada.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2021 clicando aqui
GALERIA> Veja os jogadores que mais atuaram pelo Corinthians no elenco atual
Esse resultado positivo tem a ver com a política de austeridade aplicada desde o início da gestão de Duilio Monteiro Alves, que cortou gastos no departamento de futebol, diminuindo a folha salarial. Mais ajustes estão previstos para os próximos meses. A ideia é cortar 20% de todos os gastos do clube.
Sendo assim, o futebol teve um superávit de R$ 14,792 milhões no período, enquanto o clube social teve um déficit de R$ 13,716 milhões. Por isso, o resultado líquido desses dois meses foi de R$ 1,076 milhão. Vale lembrar que no ano passado, somados os 12 meses, o prejuízo foi de R$ 123,3 milhões.Em relação ao endividamento total do clube, houve uma pequena queda. Diante dos critérios adotados pelo LANCE! para analisar o balanço, o ano de 2020 fechou com uma dívida de R$ 956,9 milhões. Esse valor, nesses dois primeiros meses de 2021, caiu para R$ 950,3 milhões, R$ 6,6 milhões a menos.
Isso se deve ao aumento do ativo circulante (receitas de curto prazo) do clube em R$ 75,5 milhões ser maior do que o crescimento do passivo (dívidas de curto e longo prazo) que foi de R$ 68,9 milhões. Ainda assim o valor total do endividamento segue próximo da casa de R$ 1 bilhão e preocupa.
O clube tem R$ 898 milhões em dívidas de curto prazo, ou seja, que precisam ser pagas dentro de um ano. Chama a atenção o endividamento com direitos de imagem (R$ 124,2 milhões) e com encargos e obrigações sociais (R$ 167,6 milhões). Em relação aos empréstimos, parte do que venceria em 2021 foi alongado e transformou-se em dívidas de longo prazo, diminuindo o valor de R$ 75,8 milhões (até dezembro/2020) para R$ 59,4 milhões (até fevereiro/2021).

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