Corinthians aplica dois dias de multa ao atacante Jô referente às ausências em dois treinos

O Corinthians aplicou dois dias de multa ao atacante Jô referente às ausências do camisa 77 nos treinos de domingo (20) e segunda-feira (21)> GALERIA - Veja o retrospecto do Timão no atual formato do Paulistão

Em nota publicada no site oficial do clube, o Timão informou que Jô se reapresentou no CT Joaquim Grava nesta terça-feira (22), e o atleta explicou o ocorrido referente aos dois dias de faltas. A diretoria do alvinegro paulista não aceitou as justificativas do jogador e decidiu puni-lo.

A diretoria do Timão esclareceu que contatou o atacante na segunda-feira, mas optou por resolver o problema no CT. A decisão foi tomada após uma reunião na qual participaram Jô e a alta cúpula da diretoria.

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O camisa 77 trata de uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda, que o deixou de fora dos últimos compromisso do Timão, contra Ponte Preta e Palmeiras. O atleta era aguardado no Centro de Treinamentos para seguir o cronograma de recuperação.

Jô completou 35 anos neste domingo (20). Durante esta segunda-feira (21) várias replicações de postagens de felicitações ao centroavante foram publicadas no mecanismo stories do Instagram.