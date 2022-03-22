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Corinthians aplica dois dias de multa ao atacante Jô referente às ausências em dois treinos

Camisa 77 do Timão faltou nas atividades de domingo e segunda-feira...

Publicado em 22 de Março de 2022 às 14:23

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 mar 2022 às 14:23
O Corinthians aplicou dois dias de multa ao atacante Jô referente às ausências do camisa 77 nos treinos de domingo (20) e segunda-feira (21)> GALERIA - Veja o retrospecto do Timão no atual formato do Paulistão
Em nota publicada no site oficial do clube, o Timão informou que Jô se reapresentou no CT Joaquim Grava nesta terça-feira (22), e o atleta explicou o ocorrido referente aos dois dias de faltas. A diretoria do alvinegro paulista não aceitou as justificativas do jogador e decidiu puni-lo.
A diretoria do Timão esclareceu que contatou o atacante na segunda-feira, mas optou por resolver o problema no CT. A decisão foi tomada após uma reunião na qual participaram Jô e a alta cúpula da diretoria.
> TABELA - Confira os jogos e simule a reta final do Paulistão
O camisa 77 trata de uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda, que o deixou de fora dos últimos compromisso do Timão, contra Ponte Preta e Palmeiras. O atleta era aguardado no Centro de Treinamentos para seguir o cronograma de recuperação.
Jô completou 35 anos neste domingo (20). Durante esta segunda-feira (21) várias replicações de postagens de felicitações ao centroavante foram publicadas no mecanismo stories do Instagram.
Crédito: JôcelebrandogoldiantedoPeixe(Foto:RodrigoCoca/AgênciaCorinthians

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