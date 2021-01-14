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futebol

Corinthians aplica a sua maior goleada no Brasileiro desde 2015

Time subiu para a 8ª posição no Campeonato Brasileiro...
LanceNet

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Publicado em 

13 jan 2021 às 23:55

Publicado em 13 de Janeiro de 2021 às 23:55

Crédito: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
Próximos na tabela, mas muito distantes em campo. Ao menos foi o que se viu nessa quarta-feira. Lutando por uma vaga na Libertadores deste ano, Corinthians e Fluminense se enfrentaram na Neo Química Arena fechando a 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. E os paulistas venceram sem dificuldade por 5 a 0. Uma goleada que o time não conseguia desde 2015 no Brasileirão.
A última vez que o Alvinegro havia vencido por cinco gols de diferença na principal competição nacional tinha sido no histórico 6 a 1 sobre o São Paulo. Curiosamente, Lucca, que hoje defende a camisa do Tricolor Carioca, marcou um dos tentos corintianos no clássico de quase seis anos atrás. Fagner, que deixou sua marca no 5 a 0, e Cássio, que teve boa atuação, também estavam em campo.
Essa foi também a maior goleada do Corinthians na história do duelo com o Fluminense, superando o 5 a 2 de 1941, pela Taça dos Campeões Estaduais.

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