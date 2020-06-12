Corinthians anuncia venda de atacante para time da Coreia do Sul

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O Corinthians anunciou nesta sexta-feira a venda do atacante André Luis para o Daejeon Hana Citizen, da Coreia do Sul. O jogador já estava emprestado ao clube asiático desde o começo deste ano e acabou sendo comprado em definitivo. Os valores da negociação giraram em torno de 2,2 milhões de dólares (cerca de R$ 11,2 milhões na cotação atual).

André tinha contrato com o Timão até 31 de dezembro de 2022. Os direitos do atleta estavam divididos da seguinte forma: 50% para o Corinthians e 50% para o Cianorte-PR. Na negociação, os dirigentes corintianos acertaram que o clube ficaria com 10% de uma venda futura. Sendo assim, ficou com R$ 5,6 milhões do total, tendo pago R$ 3,5 milhões quando foi contratado em 2019.

Aos 23 anos, André fez cinco jogos oficiais pelo Daejeon Hana Citizen e marcou seis gols, tem anotado pelo menos um tento em cada uma das cinco partidas que disputou na segunda divisão coreana. Em seu contrato já havia uma cláusula de preferência de compra ao término do empréstimo, no fim deste ano, no valor de 3 milhões de dólares (R$ 15,2 milhões na cotação atual).E MAIS:Corinthians comemora aniversário de 33 anos do zagueiro e ídolo GilFPF autoriza início das testagens nos clubes para a retomada de treinosCorinthians inicia testes de COVID-19 em alguns funcionários da ArenaCorinthians aposta em mercado 'aquecido' para jovens jogadoresAndrés diz que ligou para Romarinho e mostra otimismo por JôRomarinho encaminha rescisão na Arábia; volta ao Timão é improvávelComo o jogador agradou e a compra seria feita com um tempo razoável antes do encerramento do empréstimo, os coreanos negociaram um desconto, se aproveitando também da variação cambial que desvalorizou a moeda brasileira nos últimos meses. Sendo assim, foi fechado um valor de 2,2 milhões de dólares (cerca de R$ 11 milhões) que foi considerado bom para os corintianos.

Pelo Timão, André Luís fez cinco jogos e participou da campanha do título do Campeonato Paulista de 2019. Após o estadual do ano passado, foi emprestado ao Fortaleza e, no início de 2020, chegou ao Daejeon.

O Corinthians agradeceu ao jogador e desejou boa sorte na nova jornada.