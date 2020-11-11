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Corinthians anuncia saída de Osmar Loss, que deve ir para o Internacional

Profissional era o coordenador técnico das categorias de base do Timão, cargo que ocupava desde março deste ano. Em breve ele deve ser anunciado como auxiliar de Abel Braga...
LanceNet

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Publicado em 

11 nov 2020 às 13:59

Publicado em 11 de Novembro de 2020 às 13:59

Crédito: Daniel Vorley/AGIF
O Corinthians anunciou na manhã desta quarta-feira a saída de Osmar Loss, que ocupava o cargo de coordenador técnico das categorias de base do Timão. Ele havia retornado ao Parque São Jorge em março deste ano, depois de deixar o clube em 2018. Seu destino deve ser o Internacional, onde será auxiliar técnico de Abel Braga, que retornou para o Colorado nesta semana.Loss iniciou sua carreira no Inter e também fará o caminho de volta para sua origem. No Alvinegro ele passou pelas categorias de base entre 2013 e 2015, como técnico do sub-20, depois foi promovido ao auxiliar técnico da equipe principal em 2017, até ser efetivado como treinador após a saída de Fábio Carille, em 2018, até que deixou o Corinthians no fim do ano para buscar outros objetivos. Em 2019, ele treinou o Guarani e o Vitória.Confira a nota oficial divulgada pelo Timão nesta quarta-feira:
"O Sport Club Corinthians Paulista agradece Osmar Loss por todos os serviços prestados ao clube ao longo de suas três passagens e deseja sucesso no prosseguimento de sua carreira.
Pelo Timão, Loss foi treinador do sub-20 entre 2013 e 2015. Passou pelo Bragantino e, ainda em 2015, retornou ao cargo de técnico da equipe júnior do Alvinegro, onde ficou até 2017. Neste período, conquistou o Campeonato Brasileiro (2014), dois Paulistões (2014 e 2015), além de duas Copas São Paulo de Futebol Júnior (2015 e 2017).
Foi promovido a auxiliar da equipe principal do Corinthians em 2017 e, na função, ajudou o Timão nas conquistas do Brasileirão de 2017 e dos Paulistas de 2017 e 2018. Tornou-se comandante do time em 2018 e permaneceu por 25 jogos.
Em março deste ano, voltou ao clube como coordenador técnico das categorias de base, cargo que ocupou até esta quarta-feira (11)".

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