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futebol

Corinthians anuncia rescisão de contrato com o zagueiro Yago

Defensor utilizava das dependências corintianas para tratar de uma lesão no menisco. Recuperado, o atleta está fora dos planos do Timão e fica livre pra acertar com outro clube...

Publicado em 12 de Março de 2021 às 14:58

LanceNet

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Publicado em 

12 mar 2021 às 14:58
Crédito: Daniel Augusto Jr;/Ag.Corinthians
O zagueiro Yago não defenderá mais o Corinthians. A decisão em comum acordo foi comunicada pelo clube nesta sexta-feira (12). O defensor, formado nas categorias de base do Timão, tinha contrato até junho, que foi extenso em dezembro para que o atleta finalizasse o tratamento de uma lesão no menisco. Recuperado, a instituição, em consenso com o atleta, optou por finalizar o vínculo.
Aos 26 anos, o jogador atuou pelo Corinthians em 60 oportunidades e marcou dois gols. No entanto, também acumulou empréstimos para Bragantino, Ponte Preta, Botafogo e Goiás, este o último, em 2019.
Segundo o site "GE.Globo", o atleta tem um acordo com o Náutico e deve assinar com o Timbu nos próximos dias.
>> Confira a tabela do Campeonato Paulista e simule os próximos jogos

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