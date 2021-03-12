Corinthians anuncia rescisão de contrato com o zagueiro Yago

Crédito: Daniel Augusto Jr;/Ag.Corinthians

O zagueiro Yago não defenderá mais o Corinthians. A decisão em comum acordo foi comunicada pelo clube nesta sexta-feira (12). O defensor, formado nas categorias de base do Timão, tinha contrato até junho, que foi extenso em dezembro para que o atleta finalizasse o tratamento de uma lesão no menisco. Recuperado, a instituição, em consenso com o atleta, optou por finalizar o vínculo.

Aos 26 anos, o jogador atuou pelo Corinthians em 60 oportunidades e marcou dois gols. No entanto, também acumulou empréstimos para Bragantino, Ponte Preta, Botafogo e Goiás, este o último, em 2019.

Segundo o site "GE.Globo", o atleta tem um acordo com o Náutico e deve assinar com o Timbu nos próximos dias.