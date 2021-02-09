Corinthians anuncia renovação de patrocínio com a Orthopride

Crédito: Divulgação/Corinthians

O Corinthians anunciou nesta terça-feira (9) a renovação da parceria com o grupo Orthopride, rede de franquias com negócios em ortodontia e estética, depilação a laser e harmonização facial, que conta com mais de 170 clínicas espalhadas em diversos estados brasileiros.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui

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A marca estará vinculada ao time principalmente por meio da presença do Thop, boneco da “Orthopride”, na bancada de coletivas de imprensa, além de inserções em canais oficiais, como redes sociais, site e e-mail marketing.

Em contrapartida, a empresa espera ampliar o relacionamento com a torcida do Timão, realizando ações exclusivas para clientes e franqueados e oferecendo mais novidades e soluções do grupo Orthopride à disposição da torcida corintiana. Entre essas ações, estarão descontos em tratamentos e promoções direcionadas ao programa Fiel Torcedor.

- Estamos muito felizes em renovar esse acordo, que certamente continuará sendo vitorioso para ambas as partes - disse Richard Magrath, COO do grupo.

Para José Colagrossi Neto, superintendente de Marketing, Comunicação e Inovação do Corinthians, a renovação pelo terceiro ano é muito bem-vinda.