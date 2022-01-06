Corinthians anuncia renovação de contrato com o goleiro Cássio

Ídolo do Corinthians, Cássio disputará pelo menos mais três temporadas com a camisa do clube do Parque São Jorge - contando com a 2022, que começa, para o Timão, no próximo dia 25 de janeiro. Por meio das redes sociais, o clube alvinegra comunicou a extensão do contrato, que terminaria em dezembro deste ano, até o fim de 2024. As conversas entre a diretoria corintiana e o estafe do goleiro já estavam bastante avançadas desde o fim da temporada. Além dele, outros dois defensores experientes que possuem contrato até o fim deste ano estão próximos de renovarem com o Corinthians por mais duas temporadas: são eles o lateral-direito Fagner e o zagueiro Gil.

Cássio tem 34 anos, está no Timão desde 2012 e em 2022 chegará à sua 11ª temporada com a camisa corintiana. Com 563 jogos, ele é o atleta do atual elenco com mais partidas pelo clube do Parque São Jorge, sexto da história do clube e segundo considerando apenas os goleiros.

Caso o camisa 12 faça nesta temporada o mesmo número de jogos que fez no ano passado, 58, ultrapassará Biro-Biro, Zé Maria, Ronaldo Giovanelli e Luizinho, se tornando o segundo jogador com mais partidas pelo Corinthians, e primeiro entre os arqueiros.

Com a renovação do contrato, Cássio também terá a possibilidade de se tornar o atleta com mais títulos pelo Timão. Atualmente, o atleta tem nove conquistas (Paulistas de 2013, 2017, 2018 e 2019; Brasileiros de 2015 e 2017; Libertadores de 2012; Recopa Sul-Americana de 2013; e Mundial de 2012), uma a menos que Marcelinho Carioca, jogador com mais títulos pelo clube do Parque São Jorge, 10.

Após uma temporada em que foi questionado por algumas falhas, Cássio buscará reafirmação em 2022, por isso teve uma férias treinando com um preparador pessoal enquanto estava na cidade catarinense de Balneário Camburiú.