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Corinthians anuncia renovação com meia revelado pela base; saiba quem é

Matheus Araújo está na lista de inscritos do Timão para a disputa da Copinha e teve o vínculo, que terminaria em maio, estendido até 2024...
LanceNet

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Publicado em 

28 dez 2021 às 20:15

Publicado em 28 de Dezembro de 2021 às 20:15

O Corinthians renovou o contrato do meia Matheus Araújo, destaque das categorias de base do clube. O vínculo, que iria até maio de 2022, foi estendido para dezembro de 2024. Para não perder o atleta de graça, já que Matheus poderia, desde o mês passado, assinar pré-contrato com outros clubes, o Timão precisou oferecer a prata da casa um bom aumento salarial. No entanto, no novo acordo Matheus Araújo tem um multa rescisória de 50 milhões de euros (R$ 318,3 mi) para o mercado internacional.
Inscrito para a Copa São Paulo de Futebol Júnior, que inicia em janeiro, Araújo, de 19 anos, iniciou a sua formação no ECUS, de Suzano, passou pelo Mauaense, São Bernardo e União Barbarense, antes de chegar ao Corinthians, em 2019.
O meia chegou a treinar com o elenco profissional durante a disputa do Campeonato Paulista do ano passado, ainda com o ex-treinador corintiano Vagner Mancini, sendo relacionado para nove partidas e entrando em uma contra o Novorizontino, em Itaquera, na última rodada da primeira fase do Paulistão de 2021, quando o Corinthians foi a campo com um equipe alternativa.
Matheus Araújo também é presença frequente na Seleção Brasileira de base, tendo feito parte do elenco campeão mundial sub-17, em 2019.
Crédito: MatheusposaaoladodopresidenteDuílioMonteiroAlves,apósassinarrenovação(Foto:Divulgação/Corinthians

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