Corinthians anuncia patrocínio para futsal masculino e futebol feminino

Crédito: Divulgação/Corinthians

Nesta terça-feira, o Corinthians anunciou mais uma parceria, agora com o Grupo São Cristóvão Saúde, novo patrocinador máster do futsal masculino e apoiador do time de futebol feminino, no qual estampará sua marca no calção.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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O contrato, que tem vigência de 12 meses, contempla vários campeonatos e jogos de ambos os times, e também inclui a exposição da marca do GSC nos uniformes das equipes, ações de relacionamento envolvendo os torcedores, associados do clube e beneficiários do São Cristóvão, entre outras coisas.

De acordo com o CEO do Grupo, o engenheiro Valdir Pereira Ventura, o acordo faz parte de um dos objetivos da instituição: o de promover e manter a saúde em movimento, estimulando diversas práticas esportivas.- O Grupo São Cristóvão e o Corinthians são duas instituições tradicionais e centenárias da cidade de São Paulo que agora se uniram para reforçar a importância do cuidado com a saúde e promover o futsal e o futebol feminino brasileiros. O Brasil é o país onde mais se joga futsal e futebol no mundo e conta com milhões de praticantes, por isso, é um orgulho enorme para nós podermos participar e encorajar ativamente essas modalidades, ainda mais em parceria com um clube como o Corinthians, que detém uma das maiores torcidas do nosso país - disse o executivo.

- É com muita alegria que o Corinthians recebe o Grupo São Cristóvão Saúde como patrocinador do futsal masculino e do futebol feminino. Assim como o feminino, o futsal corintiano se mostrou uma das modalidades mais vitoriosas nos últimos anos: desde 2016, ganhamos uma Liga Nacional, duas Copas do Brasil e três Supercopas nacionais, fora o domínio no Paulista - declarou o presidente do Timão, Duilio Monteiro Alves, antes de completar:

- Desde que nossa gestão assumiu a presidência do clube, pedi ao José Colagrossi que desse especial atenção ao projeto de sustentabilidade e independência desses esportes, e a chegada de um patrocinador como o Grupo São Cristóvão Saúde só reforça nossas convicções de que esse caminho é possível e seguro. Tenho certeza de que essa parceria já começa vitoriosa - concluiu o mandatário corintiano.