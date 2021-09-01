Corinthians anuncia patrocínio de empresa de bitcoins até o fim de 2022

Crédito: Divulgação/Corinthians

A primeira surpresa da live do 111º aniversário do Corinthians foi o patrocínio da Mercado Bitcoin, maior exchange de criptoativos da América Latina, que fecharam parceria para o time de futebol profissional masculino por um período de 16 meses. De setembro de 2021 a dezembro de 2022, a camisa do Corinthians levará o Mercado Bitcoin estampado na barra frontal.Esse acordo também prevê, ao longo do contrato, ações de educação financeira e de criptomoedas voltadas à Fiel Torcida. O anúncio do patrocínio foi realizado na noite desta quarta-feira, durante a live de aniversário de 111 anos do clube, realizada na Neo Química Arena. O espaço da camisa estava vago e vinha sendo preenchido com anúncios institucionais desde a saída da Ale, que voltou para o uniforme no espaço do peito, entre os símbolos do Alvinegro e da Nike.

- Cada passo que damos rumo à transformação do Corinthians é facilitado através de parceiros que entendem o momento das plataformas digitais e os hábitos do torcedor. Estar ao lado do Mercado Bitcoin, a maior plataforma de criptoativos da América Latina, nos dá a certeza de que estamos inovando e desbravando novas possibilidades de marketing e engajamento. O futuro do clube está nessa inovação - diz Duilio Monteiro Alves, presidente do Timão.

- A parceria com o Corinthians faz total sentido para o Mercado Bitcoin, pois compartilhamos as mesmas visões sobre democratização, pioneirismo e inovação. Além disso, acreditamos que o universo cripto e o mundo do futebol, juntos, viabilizam novos modelos de engajamento com a torcida e a geração de negócios rentáveis - afirma Reinaldo Rabelo, CEO do Mercado Bitcoin.

Fan token do Corinthians em breve na plataforma do Mercado Bitcoin

Ainda este mês, os fan tokens do Corinthians também estarão à venda na plataforma do Mercado Bitcoin. O $SCCP será emitido nesta quinta-feira (2/9) pela Socios.com, empresa responsável pelo lançamento de tokens de grandes equipes do futebol internacional, dos times da National Basketball Association (NBA), do MMA e Fórmula 1, entre outros. O token $SCCP garantirá aos torcedores do clube espalhados ao redor do mundo acesso exclusivo a promoções, recompensas, participação em pesquisas e outros materiais.

Confira quais são os patrocinadores atuais do uniforme do Corinthians: