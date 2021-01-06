Corinthians anuncia parceria com a Brahma para cerveja oficial do clube

Crédito: Divulgação/Corinthians

O Corinthians anunciou na manhã desta quarta-feira uma parceria com a Cervejaria Brahma, que passa a ser a nova cerveja oficial do clube. Com duração de um ano, o acordo engloba o futebol profissional masculino, o feminino e a Neo Química Arena. Entre outras surpresas, o projeto prevê interações inéditas por meio das redes sociais, voltadas principalmente para a torcida corintiana. Essas ações serão divulgadas em breve.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui

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- Brahma é parceira de longa data do futebol brasileiro. Esse acordo com o Corinthians fortalece ainda mais essa nossa trajetória no esporte, com a união de duas marcas que movem multidões e fazem parte da vida de muitas pessoas. Esse projeto amplia ainda mais nossas ações dentro da modalidade e nos aproxima ainda mais de toda a torcida corintiana - afirmou Daniel Teixeira, gerente de marketing da Ambev.

A Ambev já teve uma parceria com o Corinthians entre 2011 e 2016 e retorna ao clube para este ano em acordo costurado pelo novo responsável pelo departamento de comunicação e marketing, José Colagrossi Neto, que na noite da última terça-feira já havia adiantado o anúncio de uma grande parceria para esta quarta. Em breve será comercializada uma latinha personalizada em preto e branco com "Timão Chopp" estampado. As fotos já circulam nas redes. Vale lembrar que a empresa não estampará seu logo na camisa alvinegra. O novo presidente do Corinthians, Duilio Monteiro Alves, que assumiu o clube na última segunda, também comemorou a colaboração entre as duas marcas.

- Futebol e cerveja sempre tiveram tudo a ver. Uma marca como a da Brahma, que tem lugar cativo no coração de todos os brasileiros, é mais uma conquista para o clube e, com certeza, uma grande alegria para todos os corintianos.

Além das ações totalmente dedicadas aos torcedores, o acordo engloba todas as comunicações relacionadas ao clube e entregas de marketing. Com isso, os eventos e festas no clube social serão beneficiados por essa parceria.