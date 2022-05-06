Corinthians anuncia oficialmente modelo 2022/23 do uniforme dois

O Corinthians anunciou oficialmente nesta sexta-feira (6) a sua nova camisa número dois, que será utilizada pela primeira vez neste domingo (8), na partida contra o Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista, pela quinta rodada do Brasileirão.> GALERIA - Veja todos os técnicos estrangeiros da história do Timão> TABELA - Confira e simule os jogos do Corinthians no BrasileirãoO modelo é mais um que faz parte da linha ‘Segue Arrepiando, que faz menção aos dez anos das conquistas da Libertadores e Mundial do Timão.
A camisa segue na cor preta, tradicional nos uniformes de visitante do clube alvinegro, mas as listras em branco agora darão espaço a um contorno do mapa do Estado de São Paulo em preto e cinza.
Fechando o uniforme, os calções são totalmente brancos, com os números em preto e dourado, e os meiões completamente pretos, com as iniciais SCCP estilizadas na mesma estética da camisa.