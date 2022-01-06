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Corinthians anuncia meia ex-Grêmio como reforço para time feminino

Segundo reforço das Brabas para 2022, Mariza já foi convocada para as categorias de base da Seleção Brasileira...
LanceNet

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Publicado em 

06 jan 2022 às 17:32

Publicado em 06 de Janeiro de 2022 às 17:32

A meio-campista Mariza é o segundo reforço para o time feminino do Corinthians na temporada 2022. O anúncio foi feito pelo clube do Parque São Jorge por meios das suas redes sociais nesta quinta-feira (6). Natural de Imperatriz, do Maranhão, a atleta de 20 anos estava no Grêmio desde 2019, tendo feito 18 jogos, marcado um gol e dando quatro assistências na última temporada.
A atleta também tem passagens pela Chapecoense, Associação Desportiva Lourdes Lago (Adell), de Chapecó, e JV Lideral, de Imperatriz. Ela também tem histórico de convocações pela Seleção Brasileira de base.
Antes de Mariza, a atacante Jaqueline, que estava no São Paulo, já havia sido apresentada como reforço das Brabas para 2022.
O time feminino do Corinthians irá manter a base vencedora no ano passado, vencendo os campeonatos Paulista, Brasileiro e a Copa Libertadores. Catorze atletas já renovaram os seus contratos, além do técnico Arthur Elias, campeão 10 vezes desde que chegou ao clube do Parque São Jorge, em 2016. Até aqui, foram apenas três saídas, de Andressinha, Ingryd e Poliana.
Crédito: OCorinthiansseráosextotimedacarreiradeMariza(Foto:ReproduçãoTwitterCorinthiansFeminino

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