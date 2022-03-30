Corinthians anuncia extensão contratual do meia Roni até 2024

Na tarde desta quarta-feira (30), o Corinthians anunciou a renovação do contrato com o meia Roni até dezembro de 2024. O antigo vínculo do atleta com o clube encerrava em 31 de dezembro deste ano.> GALERIA - Relembre todos os técnicos estrangeiros do Corinthians

Seja com Sylvinho, Fernando Lázaro ou Vítor Pereira, Roni não vem ganhando muitas oportunidades na temporada. Ainda na pré-temporada, o jogador ficou fora das atividades com bola durante 13 dias, ficando, inclusive, fora da lista de relacionados para estreia do Timão no Paulistão, contra a Ferroviária, justamente por conta de dores na coxa direita.

Quando se recuperou, voltou a sentir o mesmo incômodo, que o deixou de fora por algumas semanas. Dessa forma, ele saiu atrás na disputa por posição com Du Queiroz, Cantillo e Xavier. Ele disputou apenas quatro jogos no ano.

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Cria da base corintiana, o meia tem 47 jogos e quatro gols com a camisa alvinegra. Na última temporada foram 34 partidas, três tentos anotados e uma assistência.