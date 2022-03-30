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futebol

Corinthians anuncia extensão contratual do meia Roni até 2024

Antigo vínculo do atleta com o Timão se encerrava em dezembro de 2022...
LanceNet

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Publicado em 

30 mar 2022 às 16:46

Publicado em 30 de Março de 2022 às 16:46

Na tarde desta quarta-feira (30), o Corinthians anunciou a renovação do contrato com o meia Roni até dezembro de 2024. O antigo vínculo do atleta com o clube encerrava em 31 de dezembro deste ano.> GALERIA - Relembre todos os técnicos estrangeiros do Corinthians
Seja com Sylvinho, Fernando Lázaro ou Vítor Pereira, Roni não vem ganhando muitas oportunidades na temporada. Ainda na pré-temporada, o jogador ficou fora das atividades com bola durante 13 dias, ficando, inclusive, fora da lista de relacionados para estreia do Timão no Paulistão, contra a Ferroviária, justamente por conta de dores na coxa direita.
Quando se recuperou, voltou a sentir o mesmo incômodo, que o deixou de fora por algumas semanas. Dessa forma, ele saiu atrás na disputa por posição com Du Queiroz, Cantillo e Xavier. Ele disputou apenas quatro jogos no ano.
> TABELA - Confira e simule os primeiros jogos do Timão na Libertadores
Cria da base corintiana, o meia tem 47 jogos e quatro gols com a camisa alvinegra. Na última temporada foram 34 partidas, três tentos anotados e uma assistência.
Crédito: RoniassinandonovovínculoaoladodeRobertodeAndrade(Foto:RodrigoCoca/AgênciaCorinthians

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