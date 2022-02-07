Corinthians anuncia ex-treinadora do Fluminense para comandar o Sub-20 feminino do clube

Na tarde de segunda-feira (7), o Corinthians anunciou a contratação da treinadora Thaissan Passos para comandar o Sub-20 feminino do clube. Após três temporadas à frente do Fluminense, com o projeto originado pela parceria com o Daminhas da Bola, ela foi desligada pelo Tricolor das Laranjeiras nas últimas semanas para assumir o novo desafio no Timão.> GALERIA - Cai bem no Timão? Confira os técnicos estrangeiros no mercado

Thaissan foi fundamental para o desenvolvimento do futebol feminino no Flu. O Daminhas da Bola foi fundado em 2015 e ajudou o Tricolor a cumprir a exigência da CBF para montar uma equipe feminina. Ao longo dos últimos anos, a parceria foi aumentando com os times de base e os treinamentos em Xerém.

Em seu currículo, ela acumulou o projeto de base campeão brasileiro Sub-18 de 2020 e carioca de 2021, além de dirigir a equipe adulta do Fluminense nos vice-campeonatos estaduais de 2019, 2020 e 2021.

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Ela foi apresentada nesta segunda-feira (7), quando as atletas de base do Corinthians se reapresentaram no Parque São Jorge. Jogadoras e seus responsáveis se reuniram com a direção da modalidade e os profissionais das comissões técnicas em seu primeiro dia de trabalho.

Além do anúncio de Thaissan, o Timão confirmou a treinadora Daniela Alves, que está no Corinthians desde a criação da base feminina alvinegra, em 2019, como nova treinadora da categoria Sub-17. Daniela foi campeã brasileira Sub-16, vice-campeã brasileira Sub-18 e em 2021, vice-campeã estadual Sub-17.

As brabinhas começam sua pré-temporada com as avaliações médicas e físicas ao longo da semana. Depois, terão início os trabalhos em campo, com bola. O Corinthians terá pela frente, no ano, campeonatos nacionais, estaduais e o Torneio de Desenvolvimento.