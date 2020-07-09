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Corinthians anuncia empresa de apostas como novo patrocinador

Nome do patrocínio de plataforma de entretenimento esportivo do clube ficará estampado nas mangas da camisa e será escolhido pela Fiel. Valor é de R$ 8 milhões fixos por ano...
LanceNet

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Publicado em 

09 jul 2020 às 14:17

Publicado em 09 de Julho de 2020 às 14:17

Crédito: Divulgação/Nike
Nesta quinta-feira, o Corinthians anunciou um novo patrocinador: a empresa de apostas esportivas Galera Group, detentora do site Galera.Bet, que em breve oferecerá no Brasil uma plataforma de apostas na modalidade "Quota Fixa", permitindo que seus torcedores maiores de 18 anos joguem em modalidades como futebol, tênis, baseball, basquete, box, MMA, e-Sports entre outros. A marca substitui a MarjoSports, que deixou o clube recentemente.
Com um contrato de patrocínio (que ocupará a manga do uniforme do time profissional masculino) e de licenciamento de marca na plataforma exclusiva de jogos, a parceria vai garantir ao Corinthians, na forma de royalties proporcionais ao engajamento, um mínimo de R$ 40 milhões em um período de cinco anos. A verba pode aumentar dependendo da participação da torcida.O nome e a logomarca do patrocinador da plataforma serão escolhidos pelo torcedor corintiano por meio de votação em site disponibilizado pelo clube.
- A torcida é muito importante para o clube. Por isso, queremos oferecer cada vez mais opções de diversão e engajamento. Vamos convocar a nossa nação para participar da decisão do nome da plataforma. Queremos democratizar esse momento com os nossos torcedores - afirmou Andrés Sanchez.

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