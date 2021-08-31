futebol

Corinthians anuncia contratação por empréstimo de lateral ex-Palmeiras

João Pedro foi emprestado pelo Porto até junho de 2022...

Publicado em 31 de Agosto de 2021 às 19:36

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

31 ago 2021 às 19:36
Crédito: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians
O Corinthians anunciou nesta terça-feira (31) a contratação do lateral-direito João Pedro, que pertence ao Porto e será emprestado ao Timão até junho de 2022.
>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogosO contrato terá valor fixado caso o Timão se interesse em comprar o jogador ao fim do vínculo (os valores foram mantidos em sigilo).
Revelado pelo Palmeiras, o atleta também atuou por Chapecoense e Bahia no futebol brasileiro. Em 2018, foi contratado pelo Porto por 4 milhões de euros (R$ 18,4 mi à época), mas não teve espaço no clube português.
João Pedro chega para ser uma opção em uma posição que até o então tinha apenas Fagner. Matheus Alexandre, que voltou de empréstimo da Inter de Limeira, não tem recebido chances com o técnico Sylvinho, que tem optado improvisar o garoto Du Queiroz, que é volante, na ausência do titular da função.

