Corinthians anuncia contratação por empréstimo de lateral ex-Palmeiras

O Corinthians anunciou nesta terça-feira (31) a contratação do lateral-direito João Pedro, que pertence ao Porto e será emprestado ao Timão até junho de 2022.
O contrato terá valor fixado caso o Timão se interesse em comprar o jogador ao fim do vínculo (os valores foram mantidos em sigilo).
Revelado pelo Palmeiras, o atleta também atuou por Chapecoense e Bahia no futebol brasileiro. Em 2018, foi contratado pelo Porto por 4 milhões de euros (R$ 18,4 mi à época), mas não teve espaço no clube português.
João Pedro chega para ser uma opção em uma posição que até o então tinha apenas Fagner. Matheus Alexandre, que voltou de empréstimo da Inter de Limeira, não tem recebido chances com o técnico Sylvinho, que tem optado improvisar o garoto Du Queiroz, que é volante, na ausência do titular da função.