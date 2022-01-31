Corinthians anuncia a contratação do goleiro Ivan, ex-Ponte Preta

Na tarde de segunda-feira (31), o Corinthians anunciou seu quarto reforço da temporada: o goleiro Ivan. O Timão adquiriu 50% dos direitos econômicos do atleta, que pertencia à Ponte Preta. Seu vínculo com o clube é válido até 31 de dezembro de 2024.> GALERIA: Veja todos os duelos Corinthians x Santos na Neo Química Arena

O contrato do atleta já apareceu no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, e o goleiro está regularizado para jogar pelo Corinthians. Os valores não foram informados por nenhuma das partes envolvidas no negócio.

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- Primeiramente, estou muito feliz, me sinto muito realizado de ter a oportunidade de vestir essa camisa. Espero poder ajudar tanto o Corinthians quanto os meus companheiros - disse o arqueiro em sua chegada ao Timão.

Para a posição, o Timão conta com Cássio, que recentemente teve o seu contrato renovado, Matheus Donelli, titular no confronto diante do Santo André, além de Carlos Miguel e Guilherme.

Ivan iniciou sua trajetória na base atuando pelo Guarani. Depois, em 2013, foi para a Ponte Preta, onde se consolidou e, em 2017, foi alçado à equipe principal. O goleiro também tem passagens por Seleção Brasileira na base e na equipe principal.

FICHA TÉCNICAIvan Quaresma da Silva07/02/1997 | 1,95 mSão Paulo, SP