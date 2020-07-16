Corinthians anuncia a contratação de Léo Natel até dezembro de 2024

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O Corinthians anunciou nesta quinta-feira a contratação de Léo Natel, ex-São Paulo. O jogador assinou vínculo até dezembro de 2024 e já treina no CT Joaquim Grava desde a última terça-feira, quando foi liberado pelo Departamento Médico do clube após se recuperar da Covid-19.Natel foi formado pelas categorias de base do Benfica-POR, onde disputou uma Champions League sub-19. Passou pelo São Paulo, Fortaleza e APOEL, do Chipre. No clube europeu, foi campeão cipriota na temporada 2018/2019, além de ter sido eleito o melhor jogador do campeonato local. Desde maio do ano passado ele não disputa uma partida oficial. De lá até o dia 30 de junho, treinou de forma separada em seu ex-clube, o Tricolor, onde não teve espaço.

Aos 23 anos, o jovem atacante chega para brigar por espaço em uma posição ainda indefinida no time de Tiago Nunes e que terá uma brecha agora com a saída de Yony González, devolvido ao Benfica-POR, após o encerramento de seu empréstimo ao Timão. Matheus Davó, Janderson e Everaldo são os atletas que o elenco dispõe para a função de atacante de velocidade pelos lados.