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futebol

Corinthians anuncia a contratação de Léo Natel até dezembro de 2024

Atacante de 23 anos assinou contrato nesta quinta-feira, mas iniciou os primeiros trabalhos no CT Joaquim Grava a partir da última terça-feira. Ele estava livre desde o dia 1º de julho...
LanceNet

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Publicado em 

16 jul 2020 às 15:18

Publicado em 16 de Julho de 2020 às 15:18

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
O Corinthians anunciou nesta quinta-feira a contratação de Léo Natel, ex-São Paulo. O jogador assinou vínculo até dezembro de 2024 e já treina no CT Joaquim Grava desde a última terça-feira, quando foi liberado pelo Departamento Médico do clube após se recuperar da Covid-19.Natel foi formado pelas categorias de base do Benfica-POR, onde disputou uma Champions League sub-19. Passou pelo São Paulo, Fortaleza e APOEL, do Chipre. No clube europeu, foi campeão cipriota na temporada 2018/2019, além de ter sido eleito o melhor jogador do campeonato local. Desde maio do ano passado ele não disputa uma partida oficial. De lá até o dia 30 de junho, treinou de forma separada em seu ex-clube, o Tricolor, onde não teve espaço.
Aos 23 anos, o jovem atacante chega para brigar por espaço em uma posição ainda indefinida no time de Tiago Nunes e que terá uma brecha agora com a saída de Yony González, devolvido ao Benfica-POR, após o encerramento de seu empréstimo ao Timão. Matheus Davó, Janderson e Everaldo são os atletas que o elenco dispõe para a função de atacante de velocidade pelos lados.
O anúncio e sua apresentação demoraram para acontecer porque Léo Natel testou positivo para Covid-19 e precisou ficar alguns dias em isolamento até ser liberado pelo Departamento Médico corintiano nesta semana. Ele assina um contrato de quatro anos de validade com o clube, que ficará com 70% dos direitos econômicos, e os outros 30% ficarão com o próprio jogador.

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