Corinthians anuncia a contratação da goleira Natascha Honegger

Crédito: Divulgação/Corinthians

O Corinthians anunciou nesta quarta-feira a contratação da goleira Natascha Honegger. Aos 23 anos, a atleta, que estava no Paris FC, da França, assinou por dois anos com o Timão. Ela soma passagem pela Seleção Brasileira e, pela primeira vez, atuará no futebol brasileiro.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão Feminino-2021 clicando aqui

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Nascida em Greifensee, na Suíça, mas filha de mãe brasileira, Natascha fez toda sua formação como atleta na Europa. No Velho Continente, atuou em equipes de seu país de nascimento, estava há duas temporadas na França e, em 2016, disputou a Euro sub-19 pela seleção suíça.

Três anos mais tarde, em 2019, escolheu defender a Seleção Brasileira e ganhou uma oportunidade na equipe principal logo na temporada seguinte, com a treinadora Pia Sundhage, no Torneio Internacional da França.Natascha será a primeira atleta suíço-brasileira a defender a camisa corintiana no futebol do clube. Especificamente do futebol feminino alvinegro, ela será a primeira atleta nascida na Europa a atuar no Timão.

A jogadora, que escolheu usar a camisa 97, deverá nesta semana se apresentar no Centro de Treinamento para conhecer suas companheiras. Ainda não há prazo para que ela inicie seu período de preparação com o restante do grupo, bem como para ficar à disposição do treinador Arthur Elias.